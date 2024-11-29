台北市8月傳「狼師案」教育局昨才公布 市議員柳采葳：太慢了

台北市再傳狼師案，某幼兒園教保員疑涉及不當對待幼兒，甚至涉嫌對4名學童猥褻，8月家長報案後，該教保員被羈押，檢方日前起訴。北市議員柳采葳指出，教育局應該在9月教保員被羈押時就要公布姓名，卻直到昨天在「幼兒園不適任人員公告專區」公布，「還是太慢了」

北市教育局今晚指出，日前已完成行政調查，目前已要求該幼兒園停招，當事人也依法遭裁罰60萬，另也發現有2名教保人員涉不當對待，依法分別裁處40萬、解聘4年；另有教保人員知情卻未通報遭罰15萬元，負責人也依法遭罰6萬元。

台北市議員柳采葳指出，北市又發生狼師案，教保員有碰觸小朋友一些重要部位，而且還有不當對待情形發生，只要小朋友吵鬧，就會用膠帶黏住小朋友的腳、手，甚至還有其2兩位老師當共犯。

柳采葳指出，該男性教保員被裁罰60萬，而其他2位老師裁罰40萬，她認為教育局應該在9月也就是教保員被羈押時，就應該要公布姓名，因9月都已被羈押，很顯然檢方認定該教保員已經不適任，且是終生不能再當教保員，但北市教育局直到昨天，才公布老師姓名在不當教師網站，還是太慢了，如果能更快一點，對家長會有更安定的作用。