2024新北耶誕市集開跑 集結逾百攤位店家助花蓮振興經濟

新北耶誕城開城中，新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場，今年以「精靈故事屋」為主題布置，集結超過100間的特色店家，還有限量500份消費滿額贈。

新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已是國內外旅客的打卡熱點，為推廣新北優質店家及協助花蓮振興經濟，今年耶誕市集不僅集結了新北商圈代表、觀光工廠及「新北嚴選」等上百家特色業者，還邀請花蓮6家在地業者參展，帶來獨特的花蓮風味，讓民眾可以一站享受「雙城風情」。

經發局說明，只要在市集中央的裝置藝術拍照打卡，即可至服務台參加抽獎活動，包含聖誕精選啤酒禮盒、聖瑪莉親子樂園平日VIP券、合掌村聖誕小木屋夜燈等超過2千份好禮大放送。此外，只要在耶誕市集攤位累積消費滿千元，即可至服務台兌換限量500份的100元現金抵用券。