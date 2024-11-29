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2024新北耶誕市集開跑 集結逾百攤位店家助花蓮振興經濟

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜到市集關心攤商。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜到市集關心攤商。記者江婉儀／攝影

新北耶誕城開城中，新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場，今年以「精靈故事屋」為主題布置，集結超過100間的特色店家，還有限量500份消費滿額贈。

新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已是國內外旅客的打卡熱點，為推廣新北優質店家及協助花蓮振興經濟，今年耶誕市集不僅集結了新北商圈代表、觀光工廠及「新北嚴選」等上百家特色業者，還邀請花蓮6家在地業者參展，帶來獨特的花蓮風味，讓民眾可以一站享受「雙城風情」。

經發局說明，只要在市集中央的裝置藝術拍照打卡，即可至服務台參加抽獎活動，包含聖誕精選啤酒禮盒、聖瑪莉親子樂園平日VIP券、合掌村聖誕小木屋夜燈等超過2千份好禮大放送。此外，只要在耶誕市集攤位累積消費滿千元，即可至服務台兌換限量500份的100元現金抵用券。

經發局表示，除了逛市集，每天都有音樂表演、親子互動演出等精彩節目，特定時段還有聖誕老人驚喜現身，與大小朋友一起合影狂歡。另外，也在活動期間推出限量新北耶誕市集專屬優惠，完成任務後即可獲得100元新北行動支付優惠券。

新北市長侯友宜到市集關心攤商。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜到市集關心攤商。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，吸引許多民眾來市民廣場逛逛，也來看耶誕城。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，吸引許多民眾來市民廣場逛逛，也來看耶誕城。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場。記者江婉儀／攝影
新北市經發局舉辦2024新北耶誕市集，即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場。記者江婉儀／攝影

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