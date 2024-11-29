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教保員疑對幼童不當對待 北市教育局調查結果曝光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市某職場互助教保服務中心幼兒園疑涉及不當對待幼兒，北市教育局表示，日前已完成行政調查，目前已要求該幼兒園停招，當事人也遭裁罰60萬，另也發現有2名教保人員涉不當對待依法分別裁處40萬、解聘4年；另有教保人員知情卻未通報遭罰15萬元，負責人也依法遭開罰6萬元。示意圖。聯合報系資料照
台北市某職場互助教保服務中心幼兒園疑涉及不當對待幼兒，北市教育局表示，日前已完成行政調查，目前已要求該幼兒園停招，當事人也遭裁罰60萬，另也發現有2名教保人員涉不當對待依法分別裁處40萬、解聘4年；另有教保人員知情卻未通報遭罰15萬元，負責人也依法遭開罰6萬元。示意圖。聯合報系資料照

北市某職場互助教保服務中心幼兒園疑涉及不當對待幼兒，8月家長報案後，該教保員遭羈押，日前遭檢方起訴。北市教育局表示，日前已完成行政調查，目前已要求該幼兒園停招，當事人也依法遭裁罰60萬，另也發現有2名教保人員涉不當對待，依法分別裁處40萬、解聘4年；另有教保人員知情卻未通報遭罰15萬元，負責人也依法遭罰6萬元。

教育局表示，今年8月接獲通報後，就立即要求中心於調查期間，將該教保員予以停職，並要求中心暫時停止招收新生，並啟動行政調查程序，該教保員目前也遭檢調單位羈押，同時由警察、檢調機關進入司法調查程序。

教育局表示，目前已透過訪談、調閱監視器等程序，完成行政調查報告，經認定委員會決議，依法裁處涉案教保人員最重裁罰60萬且終身均不得聘用為教保相關人員，負責人因園所內有不當對待情事已最重裁罰6萬。

教育局說，調查期間也發現該中心含行為人等數名教保人員，疑涉有不當管教行為，也同步成案調查並依法裁處，其中有教保服務機構其他人員知悉行為人有不當管教等違法情形，未依法通報，已依法最重裁處15萬，另有兩名教保員涉及不當對待幼兒經認定屬實，分別裁處40萬、解聘4年，另應接受幼兒輔導管教課程12小時。

教育局表示，已請中心轉知家長觀察孩童行為與情緒，如家長發現幼生身心疑有異狀需輔導資源介入，將提供家長及幼兒相關輔導資源等服務。

此外，根據媒體報導，該教保員去年6至7月間，在另一間幼兒園任職，擔任代理教保員，該校疑有一位兒童受害。教育局表示，調查後有家長反應，目前該案正釐清調查中。

北市 幼兒園 教育局

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