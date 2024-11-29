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受邀巴黎奧運以防汛為由推辭 蔣萬安：時間過於倉促

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左一）、副秘書長俞振華（左二）、資訊局局長趙式隆（右二）等人今天下午至台北市議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左一）、副秘書長俞振華（左二）、資訊局局長趙式隆（右二）等人今天下午至台北市議會備詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，台北市民進黨議員趙怡翔爆料，今年7月舉辦的巴黎奧運，蔣萬安有受邀出席，不料，竟以防汛期為由拒絕，質疑難道是黨或中方施壓。蔣萬安回應，奧運邀約為6月，加上市政、防汛及航程時間等，時間過於倉促才沒有出席。

趙怡翔表示，今年巴黎奧運在7月26日到8月11日舉辦，蔣萬安有受邀出席開幕儀式和國際論壇，卻以防汛期為由拒絕，「奧運有120多位國際領袖、70多位國家元首，可以推動國家、城市外交，卻拒絕出席國際盛大的賽事。」

趙怡翔說，詢問過巴黎外交官員此事，對方也說實屬難得，而且若主辦單位發現其實蔣市長在防汛期到了日本、新加坡，卻拒絕出席四年一度奧運，未來說不定不再邀台北市參與活動。他更質疑難道是受到黨或中國大陸壓力。

同時，趙怡翔也指，台北市和姊妹市的互動少、沒有作為，更是六都的城市外交墊底，原因竟是市府決策和執行單位不同，建議要設立負責處理國際事務的二級單位，更提出長期的國際願景及規畫。

蔣萬安回應，受到巴黎奧運邀約是在6月，需要考量的事情包含市政及防汛等，時間過於倉促才沒有出席，加上7月份為汛期加上飛到歐洲時間比較長，都需要有事前規畫。

巴黎奧運 蔣萬安

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