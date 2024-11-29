「台北青鳥宴」明登場⋯100桌全滿！ 警公布交管圖

新北市平溪區菁桐社區發展協會今(29)日在菁桐市民活動中心舉辦了一場社區成果交流會。活動主題包括「113年成長學習活動—多元美食創作班成果展」、「113年度家庭暴力防治暨兒少保護宣導『菁愛擁抱，桐心反暴』成果活動」及「113年偏鄉共好暨高齡人才再運用—時間銀行成果分享」，讓人看到菁桐社區的合作與創新，帶動社區凝聚力。

2024-11-29 19:39