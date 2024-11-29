張麗善率隊參訪中和秀峰社宅 向新北討教推動社宅經驗

雲林縣政府預計在高鐵站周邊興建社宅，縣長張麗善今天率縣府團隊至新北中和秀峰BOT社宅參訪。新北市長侯友宜表示，雲林縣願意買地蓋社宅很不容易，張麗善笑說「地漲得很高，用買的比較便宜」。

雲林縣政府預計在虎尾鎮大學段274-3地號基地，以BOT、有償BTO或有償PPP方式興辦社宅，面積約2.3公頃。張麗善表示，縣府後續以有償撥用方式向國產署取得所有權，新北市BOT社宅為全台唯一成功以BOT模式興辦的社宅，期待透過參訪向新北取經，鼓勵民間企業參與公共投資。

日勝生集團董事長林榮顯表示，秀峰社宅社區一樓規畫多項公設，如圖書室、健身房、廚藝室、兒童遊憩室等等，而社區一樓設有公益設施如公園、里民活動中心、公托，及滿足居民各式各樣生活需求，讓年輕人可安心工作，並設立「樂陶居」營運銀髮健康宅，近年更與雙和醫院合作設立醫事C據點，讓社區年長者樂活生活，打造「青銀共居」的共好社區。

侯友宜表示，新北創先並成功採用BOT模式導入民間力量，共同推動青年住宅開發營運，於2016年興建完成，至今已營運7年，目前皆為出租率逾9成5以上。

侯友宜指出，新北也透過多元方式取得社宅，市府目前興辦社宅已達1.2萬戶，其中三重三重段、蘆洲光華段、淡水海天段皆已完成招標並預計今年底明年初開工，新泰塭仔圳社福用地已完成先期規畫。