快訊

台中后里鋼鐵廠工安意外 員工雙手、臉遭爐渣灼傷送醫急救

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北府中大怒神電梯鑑定設計有問題 議員：直接廢除或重建

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋府中遊龍天橋鑑定結果出爐。聯合報系資料照
板橋府中遊龍天橋鑑定結果出爐。聯合報系資料照

府中遊龍電梯上月鋼索斷裂，造成兩人受傷，今天鑑定結果出爐，與當初設計問題有關，新北市議員石一佑指出，一般電梯的鋼索使用年限至少有5到7年使用壽命，府中遊龍電梯每年都在換鋼索消耗率這麼大、這麼危險，新北市府該考慮廢除或是重建，避免大怒神的慘案再次發生，給民眾一個安全的設備使用。

石一佑說，府中遊龍電梯在2010年啟用，距今已經使用14年多，現場共兩座電梯，這次發生事故電梯，據區公所資料，陸續已經鋼索斷裂過6次，包含斷絲、斷股、全斷，其他年不是沒斷，是廠商先行更換。

石一佑說，據第三方鑑定報告內容指出，電梯原先設計就有問題，造成鋼索耗損率高到驚人，同時也代表著使用這電梯的民眾危險無比，時刻都在風險之中，市府一定要盡速考慮廢除或重建。

電梯

延伸閱讀

板橋府中電梯大怒神鑑定「設計瑕疵」 綠營轟啟用14年沒人發現問題

新北府中電梯墜落害骨折 事故鑑定主因今出爐

新北桃園互惠火化不加價 議員籲增量能再實施

新北國中生命案家長議會旁聽 侯友宜致意表哀痛

相關新聞

新北貢寮雙玉關懷據點天天有課程 長者出門樂學習

貢寮區雙玉社區發展協會近年在里長吳永彬、理事長楊耀南、社區幹部及返鄉青年光美、體超團隊等努力之下，於雙玉里成立社區照顧關懷據點，現已服務將近4年時間，每周一到五，天天都有課程，期望透過據點課程的持續推動，讓鄰里長輩出門快樂學習，充實晚年生活。

新北平溪菁桐社區成果交流會 展現社區互助共享精神

新北市平溪區菁桐社區發展協會今(29)日在菁桐市民活動中心舉辦了一場社區成果交流會。活動主題包括「113年成長學習活動—多元美食創作班成果展」、「113年度家庭暴力防治暨兒少保護宣導『菁愛擁抱，桐心反暴』成果活動」及「113年偏鄉共好暨高齡人才再運用—時間銀行成果分享」，讓人看到菁桐社區的合作與創新，帶動社區凝聚力。

受邀巴黎奧運以防汛為由推辭 蔣萬安：時間過於倉促

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，台北市民進黨議員趙怡翔爆料，今年7月舉辦的巴黎奧運，蔣萬安有受邀出席，不料，竟以防汛期為...

張麗善率隊參訪中和秀峰社宅 向新北討教推動社宅經驗

雲林縣政府預計在高鐵站周邊興建社宅，縣長張麗善今天率縣府團隊至新北中和秀峰BOT社宅參訪。新北市長侯友宜表示，雲林縣願意...

新北府中大怒神電梯鑑定設計有問題 議員：直接廢除或重建

府中遊龍電梯上月鋼索斷裂，造成兩人受傷，今天鑑定結果出爐，與當初設計問題有關，新北市議員石一佑指出，一般電梯的鋼索使用年...

新北汐止湖光里黃金資收站滿週年 里民不斷加入做環保

環保意識抬頭，汐止的湖光里在去年投入黃金資收站的行列，轉眼間已經滿一週年，成效不錯，回收量慢慢成長，固定每個禮拜五在里活動中心設置資源回收站，每次一開張，就陸續有民眾拿著回收物來，而最令里長開心的就是，不斷有里民加入，大家一起回收做環保。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。