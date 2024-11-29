聽新聞
0:00 / 0:00
新北府中大怒神電梯鑑定設計有問題 議員：直接廢除或重建
府中遊龍電梯上月鋼索斷裂，造成兩人受傷，今天鑑定結果出爐，與當初設計問題有關，新北市議員石一佑指出，一般電梯的鋼索使用年限至少有5到7年使用壽命，府中遊龍電梯每年都在換鋼索消耗率這麼大、這麼危險，新北市府該考慮廢除或是重建，避免大怒神的慘案再次發生，給民眾一個安全的設備使用。
石一佑說，府中遊龍電梯在2010年啟用，距今已經使用14年多，現場共兩座電梯，這次發生事故電梯，據區公所資料，陸續已經鋼索斷裂過6次，包含斷絲、斷股、全斷，其他年不是沒斷，是廠商先行更換。
石一佑說，據第三方鑑定報告內容指出，電梯原先設計就有問題，造成鋼索耗損率高到驚人，同時也代表著使用這電梯的民眾危險無比，時刻都在風險之中，市府一定要盡速考慮廢除或重建。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言