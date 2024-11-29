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張麗善送藝術品祝「步步高升」有含義？侯友宜這樣說

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜與張麗善互相致贈紀念品時，張麗善拿出雕刻作家的作品，上面寫著「超越巔峰」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與張麗善互相致贈紀念品時，張麗善拿出雕刻作家的作品，上面寫著「超越巔峰」。記者江婉儀／攝影

雲林縣長張麗善今天與縣府團隊到新北中和參訪社宅，在活動中，新北市長侯友宜與張麗善互相致贈紀念品時，張麗善拿出雕刻作家的作品，上面寫著「超越巔峰」，要祝福新北市長侯友宜「步步高升」，侯友宜笑回，他是送如魚得水，希望張麗善做事都能順，大家互相祝福。

雲林縣政府今到中和秀峰社宅參訪，活動中張麗善致贈木雕作品，刻有「超越巔峰」字樣，並對侯友宜說「祝侯市長步步高升」，日前外傳侯友宜下一步是國民黨主席，對此侯友宜表示，他今天送的是如魚得水（鶯歌陶瓷），希望張麗善做事都能順，大家彼此互相祝福，事情圓滿順利。

另外，有媒體詢問，外傳張麗善多次來新北市有意選新北市長，侯友宜被問及此事，他說「嗯，想太多了，我沒有聽過」，侯還轉頭問身後的立委洪孟楷「孟楷有聽過嗎？」張麗善也秒回「想太多了」。

侯友宜表示，張麗善上來新北只有2件事，一個是推動縣政過程中，要如何跟新北合作，解決鄉親碰上的困擾問題，第二是雲林對新北來說很重要，有80萬鄉親在新北打拼，對他們來說新北就是第二個故鄉，她上來探望雲林鄉親，也是理所當然、順理成章，也希望新北跟雲林鄉親多做公益慈善事情，讓雲林故鄉更好，用這個心情跟新北市黏在一起，大家不要想這麼多。

侯友宜 張麗善

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