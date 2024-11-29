新北這全區鄰里消毒 汐止江北里加強垃圾車噴消毒水

年度最後一次大消毒，汐止區江北里比較不一樣的是，因為里內有三座抽水站，還有垃圾轉運站及資源回收場，所以，蚊蟲很多，環境衛生更要重視，而在汐止清潔隊這陣子也開始針對各里進行消毒，江北里則出動志工帶路，兵分三路，協助在大街小巷噴灑消毒水。

全區大消毒，年度最後一次陸續在各里展開，要深入鄰里社區大小巷弄，針對居家外圍、水溝、防火巷，噴灑消毒水，在江北里的部分，從汐萬路、長江街，再到康寧街，由里長及志工帶隊，兵分三路，一隊人馬是前往康寧街底的垃圾轉運站，工作人員將消毒水稀釋後，背起機器，開始噴灑消毒水，就連垃圾車都不放過，後車斗也都特別加強，里民說，蚊蟲真的很多，定期消毒很重要，環境才會乾淨。

江北里長謝祚敏表示，清潔隊安排消毒，剛好是好天氣，而江北里環境也比較特殊，有三個抽水站都會進去噴，分別是汐萬抽水站、水尾灣抽水站以及長江抽水站，還有兩個就是垃圾轉運站跟資源回收場，還包括一個，就是以前高速公路收費站都有納入，其中在垃圾轉運站，整個消毒之外，包括垃圾車攪垃圾的後車斗，都一併消毒。