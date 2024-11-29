快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

新北這全區鄰里消毒 汐止江北里加強垃圾車噴消毒水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里噴灑消毒水，就連垃圾車都不放過，後車斗也都特別加強，環境才會乾淨。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里噴灑消毒水，就連垃圾車都不放過，後車斗也都特別加強，環境才會乾淨。 圖／觀天下有線電視提供

年度最後一次大消毒，汐止區江北里比較不一樣的是，因為里內有三座抽水站，還有垃圾轉運站及資源回收場，所以，蚊蟲很多，環境衛生更要重視，而在汐止清潔隊這陣子也開始針對各里進行消毒，江北里則出動志工帶路，兵分三路，協助在大街小巷噴灑消毒水。

全區大消毒，年度最後一次陸續在各里展開，要深入鄰里社區大小巷弄，針對居家外圍、水溝、防火巷，噴灑消毒水，在江北里的部分，從汐萬路、長江街，再到康寧街，由里長及志工帶隊，兵分三路，一隊人馬是前往康寧街底的垃圾轉運站，工作人員將消毒水稀釋後，背起機器，開始噴灑消毒水，就連垃圾車都不放過，後車斗也都特別加強，里民說，蚊蟲真的很多，定期消毒很重要，環境才會乾淨。

江北里長謝祚敏表示，清潔隊安排消毒，剛好是好天氣，而江北里環境也比較特殊，有三個抽水站都會進去噴，分別是汐萬抽水站、水尾灣抽水站以及長江抽水站，還有兩個就是垃圾轉運站跟資源回收場，還包括一個，就是以前高速公路收費站都有納入，其中在垃圾轉運站，整個消毒之外，包括垃圾車攪垃圾的後車斗，都一併消毒。

垃圾車 汐止 資源回收

延伸閱讀

聯合勤教也可以很網美 汐止警攜手志工訪山林名剎

汐止基隆河右岸步道有斷點 福德接康寧街段將招標

竹北垃圾車變色又改名 清潔隊員全面換穿藍色新制服

環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

相關新聞

張麗善送藝術品祝「步步高升」有含義？侯友宜這樣說

雲林縣長張麗善今天與縣府團隊到新北中和參訪社宅，在活動中，新北市長侯友宜與張麗善互相致贈紀念品時，張麗善拿出雕刻作家的作...

蔣萬安提停徵娛樂稅 侯友宜：相關的稅都要一併討論調整

台北市長蔣萬安提出未來停徵娛樂稅，引發討論。新北市長侯友宜表示，娛樂稅要不要徵，要用財劃法通過後，各縣市得到合理預算分配...

新北汐止湖光里黃金資收站滿週年 里民不斷加入做環保

環保意識抬頭，汐止的湖光里在去年投入黃金資收站的行列，轉眼間已經滿一週年，成效不錯，回收量慢慢成長，固定每個禮拜五在里活動中心設置資源回收站，每次一開張，就陸續有民眾拿著回收物來，而最令里長開心的就是，不斷有里民加入，大家一起回收做環保。

新北這全區鄰里消毒 汐止江北里加強垃圾車噴消毒水

年度最後一次大消毒，汐止區江北里比較不一樣的是，因為里內有三座抽水站，還有垃圾轉運站及資源回收場，所以，蚊蟲很多，環境衛生更要重視，而在汐止清潔隊這陣子也開始針對各里進行消毒，江北里則出動志工帶路，兵分三路，協助在大街小巷噴灑消毒水。

北市議員批北藝霸凌案輕放 文化局長蔡詩萍：重啟調查

台北市議員顏若芳今天指出，北藝中心5月爆發霸凌案，經調查後輕放還將被害人記大過，質疑董事長王文儀不適任；台北市文化局長蔡...

改善南投景區交通 台灣好行南投北港溪線正式通車

為改善南投縣景區交通服務，南投縣府大力爭取的第15條台灣好行北港溪線，正式通車，南投縣長許淑華28日在九九峰動物樂園主持「台灣好行北港溪線通車試乘儀式」，並為該動物園造型站牌揭幕。 南投縣長許淑華表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。