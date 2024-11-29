新北汐止湖光里黃金資收站滿週年 里民不斷加入做環保

環保意識抬頭，汐止的湖光里在去年投入黃金資收站的行列，轉眼間已經滿一週年，成效不錯，回收量慢慢成長，固定每個禮拜五在里活動中心設置資源回收站，每次一開張，就陸續有民眾拿著回收物來，而最令里長開心的就是，不斷有里民加入，大家一起回收做環保。

汐止區湖光里從去年11月加入黃金資收站的行列，轉眼間已經滿一週年，每個星期五資收站一開張，就陸續有里民拿著回收物上門，志工們則是已經熟門熟路，分工合作，有人紀錄、有人秤重，還有人則是幫忙將回收物擺在特地位置，整理後等資收車來載，儘管不輕鬆，不過，環境變好，志工們說做的很有成就感，也很開心，會繼續做下去。

湖光里長杜金泉表示，這一年來謝謝新北市政府、公所、清潔隊大力相助，也特別感謝志、義工，不管是夏天飆高溫，或是下雨天很冷，他們都出來幫忙做資收，而在大家的努力下，回收量也都有所成長，並且不斷有里民加入一起做環保、垃圾變黃金，累積點數，就可以兌換生活用品。

杜金泉提到，這一年來越來越多里民加入，但也要建議民眾，不要使用黑袋子裝回收物，因為裡面裝什麼東西看不到，像前陣子就有清潔隊員跟著垃圾車出去收垃圾，因為，黑袋子裡丟了易燃物，造成清潔隊員受傷，所以，請鄉親儘量配合不要用黑袋子，因為，不知道裡面裝了什麼，志工們手伸進去危險，可能會受傷。