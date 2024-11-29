新北平溪菁桐社區成果交流會 展現社區互助共享精神

新北市平溪區菁桐社區發展協會今(29)日在菁桐市民活動中心舉辦了一場社區成果交流會。活動主題包括「113年成長學習活動—多元美食創作班成果展」、「113年度家庭暴力防治暨兒少保護宣導『菁愛擁抱，桐心反暴』成果活動」及「113年偏鄉共好暨高齡人才再運用—時間銀行成果分享」，讓人看到菁桐社區的合作與創新，帶動社區凝聚力。

活動現場精彩紛呈，菁桐國小的學生們帶來了優美的小提琴表演，為整個活動增添了藝術氛圍。隨後，參與者親自體驗手工麻糬DIY，並品嘗阿嬤於美食創作課程上學習的包子與饅頭。

菁桐社區發展協會理事長楊明益說，為提升居民對家庭暴力防治的關注，衛福部防暴宣講師也現場進行了防暴宣導，講解如何辨識和應對家庭暴力的問題，並提供相關的支援資源。現場的另一大亮點是「時間銀行」活動，社區居民在活動中進行了代幣換現金與代金券的互換，這一環節讓大家親身體驗到了社區內的互助與共享精神。

此次活動不僅展示了菁桐社區在多元發展上的成果，也為居民提供了交流與學習的平台。整體活動的成功彰顯了社區在推動社會福利與社區發展方面的積極努力，並且為未來更多的社區合作奠定了基礎。