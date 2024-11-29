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新北貢寮雙玉關懷據點天天有課程 長者出門樂學習

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區雙玉里社區照顧關懷據點，每周一到五，天天都有課程，期望透過據點課程的持續推動，讓鄰里長輩出門快樂學習，充實晚年生活。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區雙玉里社區照顧關懷據點，每周一到五，天天都有課程，期望透過據點課程的持續推動，讓鄰里長輩出門快樂學習，充實晚年生活。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區雙玉社區發展協會近年在里長吳永彬、理事長楊耀南、社區幹部及返鄉青年光美、體超團隊等努力之下，於雙玉里成立社區照顧關懷據點，現已服務將近4年時間，每周一到五，天天都有課程，期望透過據點課程的持續推動，讓鄰里長輩出門快樂學習，充實晚年生活。

雙玉社區關懷照顧據點週一至週五除了共餐外，上午至下午皆有辦理各式豐富課程，例如：動健康-肌耐力、幸福手作、繩編、烏克麗麗、空靈鼓、戶外課程等。

貢寮區區長柯建輝表示，希望透過辦理健康、手作、藝術、活動類型課程，豐富長輩生活的樣貌，與人互動更為頻繁，以達到延緩失能之功效，讓長輩就近在地安老，活到老、學到老，也玩到老。

雙玉里里長吳永彬說，為讓12月25日據點成果展能有更好的展現，本周五上午據點夥伴邀請長輩提前做準備，請老師帶領長輩利用先前課程完成的作品，佈置據點活動空間，讓長輩對活動更有凝聚力，也讓嘉賓與家屬對雙玉社區據點成果展更有印象。

團隊 貢寮 長輩

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