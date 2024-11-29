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蔣萬安提停徵娛樂稅 侯友宜：相關的稅都要一併討論調整

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雲林縣政府率隊參訪新北中和秀峰社宅，新北市長侯友宜今也出席活動。記者江婉儀／攝影
雲林縣政府率隊參訪新北中和秀峰社宅，新北市長侯友宜今也出席活動。記者江婉儀／攝影

台北市長蔣萬安提出未來停徵娛樂稅，引發討論。新北市長侯友宜表示，娛樂稅要不要徵，要用財劃法通過後，各縣市得到合理預算分配，去思考中央要不要一致性徵收娛樂稅，其實不只娛樂稅，還有很多相關的稅到底要不要再徵，都要一併做妥適調整，不能只單獨針對娛樂稅。

針對財劃法，張麗善表示，在精省之前，中央、地方預算分配是60、40，現在是75、25，希望回到精省之前，這15％可以讓地方好好建設發展，減輕地方負擔。

侯友宜認為，像新北、台北人均預算完全不一樣，所以稅入也不一樣，每個地方有不一樣的條件，源頭還是在財劃法，再從這裡面去做適度調整，這些問題就全迎刃而解。

雲林縣長張麗善說，財劃法就是源頭，就多面向做配套、修正，且很多稅收，中央跟地方是一致的，會再看中央的意見，至于娛樂稅要好好從長計議。

張麗善 財劃法

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