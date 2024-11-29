受邀巴黎奧運卻以汛期為由不去 蔣萬安挨批荒謬

北市議員趙怡翔指出，市長蔣萬安受邀巴黎奧運開幕式，卻以汛期為由拒絕，同時又去其他地方出訪，問是否被施壓；蔣萬安否認，稱是因時間倉促且怕有颱風需快速往返。

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，民進黨議員趙怡翔問蔣萬安明明有收到巴黎奧運城市論壇跟開幕式的邀請函，為何選擇不出席。

蔣萬安回，當時有很多市政推動，又碰上汛期，接到邀請函是6月下旬，若要7月出發，相關安排太倉促。

趙怡翔批拿汛期當理由很荒謬，水利處說汛期是5月到11月，但蔣萬安5月去了日本、7月去新加坡、9月去紐約，「這些時間都不是汛期？」

趙怡翔說，國家外交很辛苦，尤其台灣的國際處境艱困，而巴黎奧運有逾百名國際領袖出席，台灣邦交國巴拉圭總統也去了，大家都認為是推廣自家外交的難得大好機會，實在不懂蔣萬安為何要拒絕，且還是拿汛期當理由。

蔣萬安解釋，因為亞洲比較近，如果有颱風災情往返比較快，並重申6月收到邀請7月出發會很趕。

趙怡翔並指出，每個受邀城市都是6月收到邀請函，大家都一樣，蔣萬安不僅不去，給的理由還根本不成立，有失首都格局，問蔣萬安有沒有被兩岸或是黨施壓，蔣萬安回「當然沒有」。

趙怡翔追問所以是不是蔣萬安自己的決定，蔣萬安點頭，趙怡翔問那以後是不是5到11月通通都要以汛期為由不出訪，蔣萬安說整體評估。

趙怡翔批蔣萬安日前還說「交流總比不交流好」，但顯然國際交流對他來說比較不重要，只有在兩岸議題上看得見這句話，蔣萬安回「不是，我們也去新加坡、東京、美東」，趙怡翔駁如果蔣萬安對奧運也是這種精神，那他就會出席，顯然有差別。