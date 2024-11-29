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國民黨版財劃法通過影響國光獎金？侯友宜：不全然是一回事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。記者江婉儀／攝影

台灣拿下世界12強棒球賽冠軍，但主計長陳淑姿指出，國民黨財劃法版本若通過，國光獎金會減半。新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。

雲林縣政府今到新北中和參訪秀峰社宅，侯友宜會後受訪時表示，國光獎章原本就有教育部依法來辦理，這跟財劃法並不全然是一回事，那財劃法25年一直沒有修訂，不要說新北市，他相信張縣長跟他的心情是一樣的，財劃法趕快過，20幾年來不管藍綠任何黨派，都是要財劃法做一個合理公平的分配，財劃法趕快過，這才是最重要的一個方向。

針對財劃法，張麗善表示，在精省之前，中央、地方預算分配是60、40，現在是75、25，希望回到精省之前，這15％可以讓地方好好建設發展，減輕地方負擔。

侯友宜 財劃法

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