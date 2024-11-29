三峽公立動物醫院案遭中央打回票 新北擬改設新店

新北市府規畫在三峽白雞設立六都第一家公立動物醫院，不過遭到農業部退件，新北市議員黃淑君今天審查預算詢問進度，農業局長諶錫輝表示，目前可能會改到新店防疫所所在位置，並展開後續都市計畫變更。

目前全國僅台北、台中有國立大學獸醫系所屬動物醫院，新北先前曾四度送審計畫都遭中央退回，動保處修正後，去年十月提送「寵物健康複合園區附設新北市立動物醫院」興辦計畫至農業部審核，採BOT方式招商，將提供動物收容、動物醫院、寵物長照及寵物生命教育等服務。

黃淑君今天審查預算詢問目前動物醫院進度，農業局長諶錫輝表示，原先想在三峽設立，但計畫提報後，被農業部打回票3次，主要是預定地位於非都市計畫區，過往沒有相關案例在。

諶錫輝說，目前持續檢討空間，可能會在新店防疫所看有沒有空間，符合相關都市計畫法的規定，去做個案變更，通過後才有機會走下去。

動保處表示，興辦事業計畫歷經4次修正，農業部以目前政策上無推動地方政府設立公立獸醫診療機構需要，應調整計畫規畫方向，以符合非都市土地使用管制規則相關規定，無法同意在非都市土地山坡地上建置動物醫院。

動保處說，城鄉局已啟動都市計畫法新北市施行細則第5階段修法，修法增訂農業區內容許使用作公立動物福利設施(包含獸醫診療機構)，在都市計畫區域內，建立市立動物醫院即具可行性，未來待都市計畫法新北市施行細則修法通過後，優先考量新店防疫中心評估辦理。

黃淑君也提到目前動保處獸醫過勞，編制有38人，但目前只有聘到26人，這12缺額人力，應該盡速補足，解決問題。

諶錫輝表示，目前缺額的獸醫工作量確實有轉移到現在人員，目前也有透過委外獸醫師協助執行業務，他強調，獸醫師缺乏是全國性問題，農業部也在檢討，例如提供獎金，希望讓公務獸醫師所得跟市場獸醫拉近。