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接管補助地方、中央說法歧異 新北水利局：認知表達方式不同

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜昨表示，汙水接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提高。本報資料照片
新北市長侯友宜昨表示，汙水接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提高。本報資料照片

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署表示遺憾新北市府用錯誤資訊，批評是爭取中央補助嚴重錯誤示範，新北水利局解釋兩者所述經費皆正確，僅為補助經費認知表達方式不同。

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，國土署說新北市每年獲中央補助的汙水建設經費名列全國前1、2名，補助金額約15億至20億間，且今年度獲中央核定補助金額為17.9億餘元，新北市所述砍到剩8億絕非事實，用錯誤資訊誤導民眾排擠其他縣市補助經費，是爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範。

新北市水利局解釋，今年中央補助新北市汙水總經費為17.9億元，包括汙水管線及用戶接管建設經費、淡水BOT、汙水處理廠及節能延壽等專案經費，其中實際可投入汙水管線及用戶接管工程的補助經費為8.79億元。

國土管理署所指為今年中央補助新北市污水總經費17.9億元，侯友宜所指是實際可使用於汙水管線及用戶接管工程經費8.79億元，兩者所述經費皆正確，僅為補助經費認知表達方式不同。

侯友宜 水利局

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