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改善南投景區交通 台灣好行南投北港溪線正式通車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

為改善南投縣景區交通服務，南投縣府大力爭取的第15條台灣好行北港溪線，正式通車，南投縣長許淑華28日在九九峰動物樂園主持「台灣好行北港溪線通車試乘儀式」，並為該動物園造型站牌揭幕。

南投縣長許淑華表示，南投縣幅員遼闊，為改善景區交通從擔任立委任內即積極爭取台灣好行路線，上任後更以「宜居城市」為施政願景，推動低碳及永續的旅遊產業。感謝交通部觀光署、交通部公路局及臺中區監理所、南投監理站等單位共同合作，目前南投縣有包括日月潭線、溪頭線、清境線、東埔線、車埕線、埔里線、集集線、瑞龍瀑布線、雙龍線、日月潭溪頭線、日月潭阿里山線、跑水求財線、斗六竹山線。在縣府用心規劃下，再添北港溪線及八卦山線等2條台灣好行路線，總數達16條，讓景區交通服務更臻完善，除此之外12月初還將推出全國首創的台灣好行QRCODE上車，及第二代南投好行卡，讓大家搭乘台灣好行可以輕鬆遊南投。

許淑華縣長補充，草屯及北港溪是烏溪觀光軸線重要的景區，台灣好行北港溪線通車，暢遊烏溪軸線更輕鬆，沿途可帶領遊客抵達國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園、糯米橋及泰雅渡假村等景點，不但讓遊客可以更快速抵達北港溪溫泉區，也為草屯的九九峰氦氣球樂園熱身，先培養遊客搭乘大眾運輸習慣，不僅低碳，旅遊品質也大幅提升。

縣府觀光處指出，搭乘北港溪線可抵達北港溪溫泉，是南投三大溫泉區之一，每年秋冬吸引許多喜愛泡湯的民眾造訪，享受山林間的幸福湯旅；途經國立台灣工藝研究中心，可學習及體驗台灣手工藝技術。坐落於草屯的九九峰是縣內指標性山脈，視野開闊、景觀優美，遊憩園區內的「九九峰動物樂園」有數十種鳥類和可愛動物，是許多親子到南投的旅遊首選，預計2026年完工的「氦氣球樂園」，也是令人引頸期盼的新興景點。縣府也與業者聯合推出好行套票，歡迎民眾到南投享受低碳旅遊，詳請可上「南投好好玩」官方網站查詢，另北港溪線也延續台灣好行的視覺形象，編印中英日韓四種語系的旅遊摺頁，提供更多外籍遊客。

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北港 台灣好行

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