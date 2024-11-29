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東區商圈週年慶店家減半 議員曝原因：使用紙本摸彩券

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市東區商圈空租率降低。本報資料照片
台北市東區商圈空租率降低。本報資料照片

北市東區商圈日前舉辦週年慶，議員王閔生下午在市政總質詢中指出，逛街民眾發現摸彩券變成紙本，而非過去使用「台北通」掃QR Code，走回頭路，參與的店家也從去年300多家砍半剩下160家，逛街民眾抱怨不方便。市長蔣萬安表示，已要求改善，並因應12月的演唱會和明年棒球經典賽的人潮、商機，創造更大效益。

王閔生表示，北市東區商圈今年在東區發展協會努力下，空租率減為14.3%，大巨蛋帶來人潮後，空租率更降到10%以下，降了5%，商圈業者也努力配合商業處辦活動，但今年東區商圈的週年慶，逛街民眾發現又開始使用紙本摸彩券，而不是過去使用的台北通掃QR Code。

王閔生說，逛街民眾反映，紙本摸彩券要自己填寫，投進摸彩箱，他詢問資訊局，結果說沒有編列預算，且活動屬一次性服務，「台北通」沒有模組化，但為何走要回頭路？而且活動前一個月已經和商業處講好，比照過去掃店家QR Code就有折扣券和優惠，難得一年一度的週年慶，結果效果不彰，變成商家自己來承擔。

北市商業處長高振源表示，「台北通」未來是否模組化、如何介接，希望能有固定模式推動，會把這一、二年來的活動推動方式，做檢討改進。

北市副秘書長俞振華指出，現在「台北通」的確沒有資源去支援這類活動，但未來台北通還是有要一定的角色，明年所有活動，會請資訊局先和相關局處做盤點，哪些要做模組修改就先來做，若資訊局沒有經費，就由其他局處挹注，由資訊局把台北通服務建置回來。

蔣萬安也指出，除了12月的演唱會，明年初棒球經典賽資格賽，預期大巨蛋會帶來更多人潮，北市第一目標是創造最大效益，將跨局處將開會，規畫出一個方案，不只有體育局、商業處、資訊局，甚至結合觀傳局，且演唱會將有國際和外縣市來的觀光客，可結合旅宿，前一天來或多留一天，都有優惠，和全市商圈餐廳做整體規畫。

台北市長蔣萬安赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市 台北通 東區

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