板橋府中電梯大怒神鑑定「設計瑕疵」 綠營轟啟用14年沒人發現問題

新北市府上月27日在板橋府中商圈舉辦萬聖節活動，現場天橋府中遊龍景觀電梯竟發生墜落意外，55歲女子及8歲姪子受傷。板橋區公所調查結果今出爐，主因廠商未善盡維護保養責任，公所將追究責任與損害賠償。新北市議會民進黨團痛批，2010年啟用至今沒人發現設計有問題，仍無法解決各界疑問。

黨團總召張維倩指出，市府報告明確指出電梯設計存在缺陷，特別是牽引機驅動輪、壓輪及轉向槽輪的配置方式，導致主鋼索因反覆彎曲產生金屬疲勞，進而引發脆化斷裂。簡單來說，就是電梯設計本身的問題，使鋼索容易受損斷裂。

張維倩質疑，電梯設計有缺陷，2010啟用迄今直到現在才被指出設計有問題，這14年來難道沒有人發現？難道真的要用人民受傷的血肉糢糊才能發現電梯設計有問題嗎？尊重機械技師公會的專業鑑定，但內心仍難以接受，一部設計有缺陷的電梯竟然持續運行多年，最終導致2位民眾身受重傷家庭陷入困難。

張維倩指出，今年5月才剛更換新的鋼索，卻發生如此嚴重的意外。究竟是電梯設計有問題，還是新更換的鋼索品質有瑕疵，另還有未如實上潤滑油的部分，即使鑑定報告出爐，民眾仍感覺疑點重重，呼籲市府還是要針對這些疑點向民眾交代清楚。差不多時間啟用的電梯是否都有存在設計上的問題，市府應全盤調查並將調查結果告知議會。