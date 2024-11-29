士林官邸15萬盆菊花爭豔！最佳女主角是「大立菊」

遠近馳名的士林官邸菊展今天登場，持續12月15日共計17天，今年以「菊伴動物派對」為主題，聚焦環境永續、菊花百科及動物派對三大主軸，打造14個特色展區，共15萬盆菊花。每年士林官邸菊展的最佳女主角「大立菊」，今年依舊耀眼，花瓣如同精緻的藝術品，吸引遊客目光。

北市府副秘書長王玉芬指出，「花IN台北」今年最後壓軸的士林官邸菊展，是台北市指標性花展，每年求新求變不斷精進，今年菊展更開創了諸多新亮點，例如將環保理念融入花展，以綠色創意描繪自然之美，將海廢裝置藝術融入展區，運用多種自然媒材如樹木枝條、椰纖、竹子等進行佈置。

工務局長黃一平說，每年士林官邸菊展的最佳女主角「大立菊」，吸引眾人驚嘆與讚美。今年公園處將首次打開苗圃溫室，揭開大立菊培育的面紗，在「匠心獨菊・大立菊的家」展區，可以無死角的欣賞轉動的大立菊，同時也將栽培流程影音及大立菊達人們的心路歷程分享。

公園處長藍舒凢指出，近年來在花展國際化持續努力推動，台日在菊展的交流已數年，今年再度與日本笠間菊花節交流布展，與日本笠間市合作布置「狐朋引伴~台日友好 笠間菊花節」展區，以日本笠間稻荷神社使者狐狸為代表，利用一對3米高的「造型菊狐狸」與高聳的鳥居神社呼應，增添了神秘與莊嚴的氛圍。

此外，這次還有笠間市贈送的朱印帳紀念裝置及一對分別叼著卷軸與寶珠的狐狸，象徵智慧、稻荷神的靈德、五穀豐收和心想事成等美好寓意，而在展區內您可以看見自然媒材製成的可愛「椰纖小狐狸」穿梭於波波菊田間，守護著農作，搭配和傘、幡旗等裝飾及代表日本皇家家徽上的一文字菊，呼應日本歷史最悠久的笠間菊花節，展現臺日友好情誼。