新北營建土石方自治條例 公會盼土石方能逕為交易

新北市議會正審議「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，對於營建剩餘土石方處理，日前公聽會邀集各界參與，公會認為，桃園、台中都允許民間業者將有價土石方逕為交易，新北卻只允許公共工程，盼市府放寬資格，以利有價料自由買賣，加速土石方去化。

新北市工務局指出，中南部土石方多軟礫石，新北多為土質，有價料比例低，目前公共工程因契約這些有價土方可折抵工程費用，民間土石方交易，牽涉多局處，會再研議是否可行。

新北市是目前六都唯一沒有土石方管理自治條例的縣市，目前條例正在議會法規會逐條審查，審查會上周舉辦公聽會，找來產官學各單位發表意見，盼讓自治條例更加完善。

新北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會代表之一方冠鈞指出，新北營建土石方中的有價砂石，目前只有公共工程可以逕為交易買賣，民間須運至合法土資場，但桃園、台中都已允許民間工程將這些有價料自行交易賣給砂石場利用，這樣可提高資源利用效率，也能緩解土石方無處可去的難題。

方冠鈞也說，北部地區能處理的場有限，不得已只能運往新竹以南地區，但光是從新北鶯歌出發到新竹，往返距離都超過兩百公里，長距離運輸增加車輛碳排放，更是對環境會造成傷害，能夠讓民間業者逕為交易，是節能減碳的方式之一。

公會總幹事張廖年鴻則指出，民間土方目前還無法到台北港填海造陸，台北好不容易有這麼大的收容場所，應該盡可能讓北部土方能夠到那邊處理，不要讓台北港填的，都是外縣市土方。

議員劉美芳說，環保與工安必須要找到平衡點，也是業者與垃圾處理的生死存亡關頭，應該協助讓民間土方進入台北港，處理費用都可以再談，不要讓他們跑太遠，減少碳排量。

新北市工務局施工科長陳俊翰表示，目前公共工程土石方有價料，可以折抵工程費，在相關契約都有明定，民間這塊因新北所在的台北盆地多是紅土，有價料含量較少，含水量也較高，能夠實際作為交易的比例相對較低。

陳俊翰說，土石方是送到土資場，由工務局主管，而有價料如果要賣到砂石場，則是由經發局主管，也有可能是水泥廠、磚瓦窯廠等，公共工程有各級機關監督，民間早期曾發生一些「問題」，如何找出合適的方式處理，需要跨局處討論與研議。

至於台北港部分，陳俊翰說，目前台北港階段性開放，從原本只收公共工程，到現在提供部分給非公共工程，但一年只有40萬立方米空間，才會提供公益性與配合政府政策的案件如公辦都更案件使用，會視執行情形持續檢討。