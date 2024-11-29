公館自來水園區聖誕季將開幕 有機會抽中「一年免費入園」

耶誕節將至，公館自來水園區將於11月30日至12月31日舉辦「2024公館聖誕季」活動，台北自來水事業處布置花卉及燈光裝置，增添聖誕氣氛；開幕當天11月30日園區將免費入園，還有「露天音樂吧」街頭藝人演唱，也免費發送300杯熱飲。「水滴永續藝起來」繪畫展人氣票選，有機會抽中「一年免費入園」超級大獎。

北水處表示，今年邁入第14年的公館聖誕季以「水博奇緣·百年樂章」為主題，除周一休園外，營業日皆開放到晚間8點，票價50元，最後售票及入園時間為晚間7點。園區門口有超過10米的「泉源聖誕樹」，還有3個大型燈光裝置「光雕馬車」、「愛的祝福拱門」、「願望禮盒」，搭配典雅的百年古蹟博物館及園區花卉景觀。

北水處指出，今年聖誕季系列活動，除了開幕日活動外，活動期間凡購票入園即贈公館商圈折價券，至商家使用優惠券消費拍照分享至自來水園區臉書活動貼文，即享抽獎資格。活動大獎有無線吸塵器、膠囊咖啡機、藍芽耳機等，總市值超過3萬元。

此外，從11月30日開始，園區內同時舉辦「水滴永續藝起來」繪畫展人氣票選，展出從繪畫比賽中脫穎而出的16件優等、特優作品，至12月15日前，每位入園來賓都可以獲得票選貼紙參加投票，只要參與投票並拍攝最喜歡的畫作分享至自來水園區的臉書貼文，就有機會抽中「一年免費入園」超級大獎。