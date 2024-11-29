「國有器官」紀錄片將在北市議會播 綠議員秀恐嚇留言 警受理報案

台北市議會民進黨團將於明天下午2點於北市議會播放「國有器官」紀錄片，不料，在23日接獲恐嚇，播放就會持刀砍人。民進黨議員今天召開記者會，呼籲北市警局正視，對此信義分局表示，明天播放約有51名警力守護議會。

信義分局偵查隊長曾逸群表示，在11月23日網站收到留言後，議員在27日報案，目前受理報請地檢署檢察官指揮偵辦，受理通報後也交由刑警大隊等偵辦，目前仍在整合分析，恐嚇者身份也在調閱相關資料。

民進黨北市議員洪健益表示，紀錄片講述中共高官活摘器官，以延長壽命，該紀錄片有望角逐奧斯卡，但是台灣從10月份陸續上映，接獲總計28起恐嚇事件，北市就有6起，其中一件就是針對台北市議會。

洪健益說，議會放映的開放報名是採Googl表單方式報名，不料，一名署名李洪山的民眾一次登記10人，並留言「播放國有器官，我們會闖入議會砍人。」這種恐嚇北市民意最高的殿堂，更是挑戰台灣民眾知的權利，民進黨北市議會黨團已提告。

民進黨北市議員陳賢蔚、顏若芳也說，高雄市議會同樣也受到恐嚇，威脅的人已經觸碰到台灣的底線，呼籲警察局要捍衛法治，不容許躲在電腦後面。洪健益也呼籲台北市長蔣萬安要到場觀看，屆時維安等人力也能保護議會。

雄獅影視文化公司負責人管建忠表示，電影呈現的正是中共屠殺信仰者，沒想到竟在10月2日接到第一封恐嚇信件，真善美戲院更收到槍和子彈威脅，前後零零總總收到40、50封信，就只是因為電影的主角、參與活摘器官的醫生鄭治來台，「愈限制就愈要開放，全區放映。」

曾逸群說，為了確保明天播映安全，派出周邊43名警力，加上議會保大8名警力，總計有51名警力守護議會。

洪健益補充，明天播映已全數額滿，人數達400位，入場內觀影會採實名制，確保觀看者的安全，呼籲報名民眾提早於前來。