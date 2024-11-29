冷氣團南下氣溫低！陸擱淺貨輪「重油更黏稠」今先加熱再抽取

中國大陸貨輪擱淺在野柳岬，善後團隊今天持續抽油，只是因為大陸冷氣團南下，氣溫下降，重油更加黏稠，工程人員按計畫加熱，以利抽取到工作船上。等到全數抽完，就可化解油料汙染海洋危機。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，完成理賠協議後，10月29日清晨離港。由於當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足錨定待援，但到當晚船長決定棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局和第三方保險公司研商善後方案，決定優先抽取船上約290噸油料，以防船體受損加劇時外洩，汙染海洋和海岸。抽油作業受到海象不佳影響，直到11月25日才抽油所需機具，全數運上鈺輪。

在完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業後，工程人員26日開始抽油。一開始因為重油並未裝滿油艙，要先注水讓重油浮升，當晚8時許重油才升高到抽油閥位置，開始抽油，隔天因海象變差暫停作業。