藝文界：樂見免徵娛樂稅 但未必反映票價

台北市率先表態未來免徵娛樂稅，音樂業界認為，有助推廣演唱會經濟，免徵再加台北大巨蛋後，預料北市能一舉超越高雄，但未來各類藝文活動票價降幅，不一定能讓民眾有感。

娛樂稅涵括眾多藝文活動，甚至是體育類活動，稅捐稽徵處公告演唱會娛樂稅票價是以1500元以下者，徵收率為1%，1501元至3000元者，徵收率為2.5%，3001元以上者，徵收率為5%。

台北流行音樂中心執行長梁序倫說，減免娛樂稅後，減少主辦單位支出，相信演唱會將愈來愈多，鼓勵業者舉辦演出活動，尤其目前外界要求實名制防黃牛趨勢，需要人力、售票系統等成本，減稅後，更有多餘成本來推動，讓環境愈來愈健康。

外界期待能降低票價，梁序倫說，主辦單位雖然成本降低，但可能還是在商言商，未必會反映在票價上，例如，泰國高人氣青春校園劇《We Are》在台北辦見面會，雖然票價一張近八千，粉絲還是埋單。

台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平說，以LiveHouse為例，娛樂稅只占營業額約1到1.5%，但這是不合時宜的稅收，「能夠減免當然是樂見，也是對這產業一大支持。」

也有業界人士說，高雄世運場館免場租等策略，促成演唱會經濟效應，但北市免徵娛樂稅，加上台北大巨蛋加持，可能在演唱會經濟一舉超越高雄，更有機會邀國際巨星來辦演唱會，也避免陷入高雄免場租，還要公部門支援民間，如警察站崗淪為私人公司保全等爭議。

財政部賦稅署官員表示，立法院若通過娛樂稅法修正案，只要經認可的文化藝術事業，娛樂稅可減半課徵。至於免徵娛樂稅能否反映在票價上？官員說，這要由地方與業者溝通，且要由市場機制決定；以熱門歌手的演唱會門票為例，民眾在意的是能否買得到票，而娛樂稅占票價的比率並不高，就算業者反映降稅利益，降幅也不一定大到讓民眾有感。

以北市為例，儘管娛樂稅的法定稅率最高30%，但演唱會門票目前的徵收率只有5%，票價1500元以下更只有1%，比率並不高。