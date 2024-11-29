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雙城論壇上海團擬訪大巨蛋

聯合報／ 記者楊正海陳政錄林麗玉／台北報導

台北上海雙城論壇傳出有望在12月中旬登場，據悉，上海團來台約一百多人，市政參訪按往例也要向陸委會提報，預計將參訪台北大巨蛋、北流、北藝。陸委會表示，北市府還沒有提出申請，無法審核，並喊話對岸「有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流」。

今年雙城論壇由台北市舉辦，但一波三折，蔣萬安昨說，市府都還在持續溝通中，強調兩岸關係愈緊張愈需要交流，「交流總比不交流好」，而且能促進對話，對兩岸關係當然有正面意義。

台北市議會民政委員會昨審查市府秘書處預算，市府已編列專案計畫經費139萬4000元，作為「明年雙城論壇」赴上海市支應相關餐宴、在地交通費及行政雜支等。

至於今年雙城論壇，秘書長李泰興指出，北市還沒有正式發文陸委會，上海主要團員名單部分還沒來，因為有3個分論壇，所以應該是一個主團20幾人、3個分團，大概約有100多人，分團都是專業人士，希望上海方來的層級是副市長以上。

陸委會副主委梁文傑說，北市府未提出申請，主要來訪的領隊也沒有看到，所以還沒辦法審核。所謂正式申請，是提供所有團員名單、行程安排後，陸委會才會開始審查，「到目前為止，北市府並沒有提供完整的資料」。

梁文傑表示，申請通常需要兩周審查，因還牽涉其他部會，陸委會會盡量站在協助的立場，但時間不能夠太倉促；政府立場很清楚，如果是有案可查，有明確迫害宗教、人權的相關人士，政府就不會讓他入境。

上海 北市府 陸委會

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