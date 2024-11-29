北市率先宣布 未來停徵娛樂稅

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，待立法院通過。台北市長蔣萬安昨在總質詢時，率先宣布未來停徵娛樂稅，大力發展表演和運動等產業。其他五都均表示待評估，新北喊話，盼由中央訂全國一致稅率，避免地方相互比較。

台北市擁有全國最多音樂展演空間，財政局統計，從今年至10月底止，全市娛樂稅稅收實徵金額為2.11億元，最多的娛樂稅收來源是職業性表演，如演唱會。

議員吳世正昨質詢指出，高雄市不收租金，刺激藝文活動，台北市要掌握大巨蛋的優勢，少了1%、2%的稅，但可以帶動娛樂經濟，不會只是2、3億的稅收。

蔣萬安說，他非常贊成免徵娛樂稅，台北市是最有潛力發展演唱會經濟的城市，有強大的消費力，最多的演藝場館，且規模最大，也有便利的交通，加上大巨蛋啟用後，能辦體育賽事，接下來也要辦演唱會，他非常有信心發展大巨蛋經濟。

蔣萬安指出，很希望台北市能吸引國際巨星一流的團體、運動選手來比賽、演出，希望台北市是國際巨星來亞洲時，絕對不會錯過的城市和表演平台，因此未來會全面停徵娛樂稅，大力發展演藝、文化和運動產業。

新北今年娛樂稅至10月底止實徵金額約2.95億，財政局表示，免徵應審慎討論，希望財政部能夠比照地價稅，由中央訂課徵標準，全國稅率一致。

高市府財政局曾爭取演唱會門票3千元以內稅率減半失敗，財政局長陳勇勝說，市府會逐項檢視娛樂稅，審慎評估。但議員邱于軒說，六都中只有高雄市零場租、零抽成，市府沒收租還倒貼維護世運主場館，市民卻不能優先購票、也沒票價折扣，根本是慷市民之慨，不能連娛樂稅都沒有收。

台南1年娛樂稅收約700萬，市長黃偉哲說，若停徵稅損不大，但能創造大於700萬外部效益、公共利益及吸引更多人入場觀賞，就是值得的，娛樂稅取消不可能反悔加徵，因此須審慎評估。

台中地方稅務局長沈政安表示，目前全年實徵2億餘元，調整仍待蒐集資料評估。桃園地稅局長姚世昌說，修正草案僅通過行政院會，未送立院審議，市府還沒有相關討論，最快明年研議。