聽新聞
0:00 / 0:00

新北跨河煙火 12月31日登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北跨河煙火12月31日登場，今年施放總長13分14秒、總發數3萬發超越歷年。記者劉懿萱／攝影
新北跨河煙火12月31日登場，今年施放總長13分14秒、總發數3萬發超越歷年。記者劉懿萱／攝影

新北跨河煙火12月31日登場，晚間8點25分準時施放迎接2025年，今年施放總長13分14秒、總發數3萬發超越歷年，將以黃、藍、 綠、紅四大色系呈現新北自然與人文風情，且煙火最後倒數30秒是結合淡江大橋的光雕秀，精采可期。

新北市府說，今年活動場域橫跨淡水、八里兩岸，12月31日下午3時起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸（新北市永續環境教育中心前、新北市立十三行博物館），規畫古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台 、閃閃市集、永續舞台Recircus 鯨背沙丘等主題區，安排歌手演出、馬戲表演、美食胖卡、市集等。

主持群黃鐙輝、曾子余及梁舒涵，創作男團U:NUS、藝人范逸臣昨出席記者會，盛讚去年被1314煙火包圍之後就無法忘懷，今年將再次身歷其境覺得很幸福，呼籲民眾別錯過。

副市長劉和然說，新北跨河煙火已邁入第四年，今年以黃、藍、綠、紅四大色系呈現新北自然與人文風情，最後倒數30秒是結合淡江大橋的光雕秀，由SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.在煙火秀後壓軸演出。

劉和然表示，今年也集結金曲歌王、歌后許富凱、孫淑媚、偶像男團U:NUS、人氣樂團宇宙人、板凳樂團、情歌唱將陳勢安、范逸臣、音樂甜心卓文萱、梁舒涵、排灣饒舌歌手葛西瓦以及最萌偶像團體OPEN!家族開場表演。

漁人碼頭 舞台

延伸閱讀

新北跨河煙火秀12/31施放3萬發 天燈煙火壓軸祈福

影／新北12/31跨河煙火逾3萬發 13分14秒煙火搶先曝光

分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

新北獲綠蘋果環境獎 劉和然赴英領獎兼代表新北做這事

相關新聞

北市率先宣布 未來停徵娛樂稅

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，待立法院通過。台北市長蔣萬安昨在總質詢時，率先宣布未來停徵娛樂稅，大力發展表演和...

北市都更二階門檻 蔣萬安允評估調降

台北萬華區急需都市更新，但南機場整宅公辦都更單元4、5僅進入第一階段，議員郭昭巖指目前市府第一階段同意門檻降至75%後，...

新北接管補助被大砍 侯友宜盼提升

新北市長侯友宜昨天視察工程時，拜託國土署官員，接管補助從20幾億砍到剩8億，希望能提升，也呼籲支持新北蘆南蘆北都市計畫。...

新北跨河煙火 12月31日登場

新北跨河煙火12月31日登場，晚間8點25分準時施放迎接2025年，今年施放總長13分14秒、總發數3萬發超越歷年，將以...

雙城論壇上海團擬訪大巨蛋

台北上海雙城論壇傳出有望在12月中旬登場，據悉，上海團來台約一百多人，市政參訪按往例也要向陸委會提報，預計將參訪台北大巨...

藝文界：樂見免徵娛樂稅 但未必反映票價

台北市率先表態未來免徵娛樂稅，音樂業界認為，有助推廣演唱會經濟，免徵再加台北大巨蛋後，預料北市能一舉超越高雄，但未來各類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。