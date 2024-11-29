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新北接管補助被大砍 侯友宜盼提升

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋李定宇／新北報導
新北蘆洲水湳溝過去惡臭難聞、髒亂，水利局規畫改善工程近日完工，大幅改善。記者李成蔭／攝影
新北蘆洲水湳溝過去惡臭難聞、髒亂，水利局規畫改善工程近日完工，大幅改善。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜昨天視察工程時，拜託國土署官員，接管補助從20幾億砍到剩8億，希望能提升，也呼籲支持新北蘆南蘆北都市計畫。國土署回應，今年二度請新北釐清三重果菜批發市場案審定目標、公共設施回饋及公平性，並先行補辦公開展覽，但至今仍未收到補充說明資料。

侯友宜視察蘆洲水湳溝改善工程提及，流域真正問題在汙水接管及蘆南蘆北都市計畫問題，他拜託到場的國土署官員，接管補助從20幾億砍到剩8億，希望能提升，都計也盼加速核定。

市議員王威元及彭佳芸也都贊同，不過彭說，新北接管逐漸完善、工程變少，補助當然相對變少，蘆南蘆北都計則因果菜市場搬遷引反彈，市府因先設法做好完整規畫。

國土署說，三重果菜市場案已通過內政部審議，但「市政府無視已審議通過案件條件」，逕自將應「原地重建」的三重果菜批發市場遷至蘆洲案公展草案公園用地，重大異動調整，需審慎積極處理。「新北市府應提出解決方案，而非忽視」。

內政部地政司說，因審查期間內政部都委會議題仍未收斂，包括民眾提反對三重果菜批發市場遷蘆洲及對本案都市計畫內容仍有爭議。

新北城鄉局表示，現於內政部土徵小組審查公益性及必要性報告中，並於11月13日提回應說明，請內政部加速排會。呼籲國土署身為都市計畫審議主管機關，應秉持審議機制一致、公平性，回歸內政部都委會審議機制，若決議應補辦公展將依決議辦理，勿以公文行事以維護審議體制。

內政部 國土署

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