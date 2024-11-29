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北市都更二階門檻 蔣萬安允評估調降

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市南機場公寓黃、紅單危老房屋多，許多老弱居民仍居住其中。本報資料照片
北市南機場公寓黃、紅單危老房屋多，許多老弱居民仍居住其中。本報資料照片

台北萬華區急需都市更新，但南機場整宅公辦都更單元4、5僅進入第一階段，議員郭昭巖指目前市府第一階段同意門檻降至75%後，增加都更意願，但第二階段90%仍過高，讓都更卡關。蔣允諾，會由更新處評估，先從整宅研議調降。

台北市議會昨天總質詢，郭昭巖指出，北市屋齡逾40年占比過半，儘管推都更8箭，但7599第二階門檻仍過高，若可調降，讓住戶先知道公辦都更權益？分回多少？還要不要貼錢？可以讓還沒加入公辦都更住戶解除疑慮，提高參與意願。

她舉例，月初參加西園整宅公辦都更說明會為例，民眾知道模擬分配後，當天就交出30多分同意書。

蔣萬安表示，北市進入大都更，特別是南機場整宅，單元3今年9月已簽約，這也是整宅招商成功第一案，但其他單元，的確急需公辦都更的區域，不過也因單元3，單元4、5原本參與比例僅4成，1個月內提高至75%。

蔣萬安說，議員建議將7599公辦都更第二階段，從目前90%門檻再放寬，會請都發局更新處先整體評估，看目前推動狀況及申請案件，可以先從整宅開始，因有其迫切性。

「弱勢住戶還是住不回來，只會趕走窮人。」南機場在地里長方荷生直言，南機場單元4、5為例，640戶居民房子只有8坪，土地持分2坪，市府允諾的哪些都沒有幫助，只是趕走弱勢，這些住戶改到三峽、土城也都買不起房。

方荷生說，大都更這兩年做到什麼？北市真的需跨大步的市長，若連北市府都不敢下來做公辦都更實施者，外縣市更不可能有人做到。

北市都更處表示，都市更新的成功關鍵，還是在於居民有高度更新的意願與共識，才能使後續招商程序順利推動。後續更新處會整體考量整宅特殊性、與推動案件的整合情形，評估整宅公辦都更第二階段意願門檻。

北市府 南機場 都更

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