快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

聽新聞
0:00 / 0:00

12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？ 野柳地質公園：假的

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？野柳地質公園：假的。本報資料照，記者游明煌／攝影
12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？野柳地質公園：假的。本報資料照，記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園每年夏季舉辦的「野柳石光」活動很受歡迎，打出名氣，交通部觀光署也納入國際觀光活動之一，近日卻出現假粉專寫著12月初要舉辦「野柳石光」，不少民眾受騙查詢，野柳地質公園今天澄清，是假訊息，請民眾不要受騙，12月並無辦理。

野柳地質公園女王頭是國內外知景景點，每年6、7月都會舉辦野柳時光，讓民眾可以在夜晚參訪地質公園不同的面貌，交通部觀光署也把野柳時光納入國際觀光活動之一。

地質公園副總林俊毅說，26日有民眾打電話詢問，說要報名12月7日的奇幻之夜，園區人員才驚覺有異，上網查了之後發現有疑似詐騙集團建立假的粉專，在頁面上打著地質公園野柳時光名號，還寫著有抽獎、提供雙主菜午餐，才吸引眾多民眾詢問。

林俊毅表示，野柳地質公園辦的「野柳石光」，多在6、7月，並沒有在12月舉辦，請民眾不要誤信假訊訊息，如有任何疑慮，可打到園區詢問，避免被騙個資或錢財，電話（02）24922016。

12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？野柳地質公園：假的。本報資料照，記者游明煌／攝影
12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？野柳地質公園：假的。本報資料照，記者游明煌／攝影

交通部 野柳

延伸閱讀

野柳擱淺貨輪抽出5噸重油 今暫停29日起海象穩再抽4天

野柳擱淺貨輪抽油後下一步 要求保險公司提船貨移除計畫

陸籍貨輪擱淺野柳第24天 有機會11月25日開始抽油

又有新狀況！起重機固定樁鬆動 陸籍貨輪野柳擱淺今抽油受阻

相關新聞

蔣萬安喊北市未來免徵娛樂稅 外界看好大巨蛋活動更豐富多元

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢公開表示，未來台北市免徵娛樂稅，更強調要全力發展大巨蛋經濟，外界也看好若免徵娛樂稅，長遠來看...

12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？ 野柳地質公園：假的

新北市野柳地質公園每年夏季舉辦的「野柳石光」活動很受歡迎，打出名氣，交通部觀光署也納入國際觀光活動之一，近日卻出現假粉專...

蔣萬安公辦都更研議降門檻 里長轟：都騙人只會趕走窮人

北市長蔣萬安推大都更，尤其萬華急需都市更新，目前南機場公辦都更單元四、五僅進入第一階段，議員郭昭巖指目前市府第一階段降門...

北市前圖書館長疑性騷摸臀女下屬 蔣萬安：立即徹查

勞動部霸凌案受外界矚目，北市議員陳怡君也接獲性騷擾、霸凌案件，指北市一名已退休圖書館長涉對女性同仁摸屁股、摟腰、摸腿，甚...

大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022...

蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。