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12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？ 野柳地質公園：假的
新北市野柳地質公園每年夏季舉辦的「野柳石光」活動很受歡迎，打出名氣，交通部觀光署也納入國際觀光活動之一，近日卻出現假粉專寫著12月初要舉辦「野柳石光」，不少民眾受騙查詢，野柳地質公園今天澄清，是假訊息，請民眾不要受騙，12月並無辦理。
野柳地質公園女王頭是國內外知景景點，每年6、7月都會舉辦野柳時光，讓民眾可以在夜晚參訪地質公園不同的面貌，交通部觀光署也把野柳時光納入國際觀光活動之一。
地質公園副總林俊毅說，26日有民眾打電話詢問，說要報名12月7日的奇幻之夜，園區人員才驚覺有異，上網查了之後發現有疑似詐騙集團建立假的粉專，在頁面上打著地質公園野柳時光名號，還寫著有抽獎、提供雙主菜午餐，才吸引眾多民眾詢問。
林俊毅表示，野柳地質公園辦的「野柳石光」，多在6、7月，並沒有在12月舉辦，請民眾不要誤信假訊訊息，如有任何疑慮，可打到園區詢問，避免被騙個資或錢財，電話（02）24922016。
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