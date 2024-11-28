蔣萬安公辦都更研議降門檻 里長轟：都騙人只會趕走窮人

北市長蔣萬安推大都更，尤其萬華急需都市更新，目前南機場公辦都更單元四、五僅進入第一階段，議員郭昭巖指目前市府第一階段降門檻至75%後，增都更意願，但第二階段9成仍過高，讓都更卡關。蔣允諾，會由更新處評估，先從整宅研議調降。

「弱勢住戶還是住不回來，只會趕走窮人」，南機場在地里長方荷生直言「那都是騙人」。他說，市府只要比照京華城給840%容積率就能公辦都更。方嘆，以南機場單元四、五為例，640戶居民房子只8坪，土地持分2坪，市府允諾的哪些都沒有幫助，只是趕走弱勢，這些住戶改到三峽、土城也都買不起房。

蔣萬安昨議會總質詢，議員郭昭巖質詢都更牛步，恐讓蔣萬安加連任8年，只會有幾件成功案例。郭昭巖說，北市屋齡逾40年占比過半，儘管推都更八箭，但7599第二階門檻仍過高，若可調降，讓住戶先知道公辦都更權益？分回多少？還要不要貼錢？可以讓還沒加入公辦都更住戶解除疑慮，提高參與意願。她舉月初參加西園整宅公辦都更說明會為例，民眾知道模擬分配後，當天就交出30多分同意書。

蔣萬安表示，台北市進入大都更，特別是南機場整宅，單元三今年9月已簽約，這也是整宅招商成功第一案，但其他單元，的確是急需公辦都更的區域，不過也因單元三，單元四、五原本參與比例僅4成，一個月內提高至75％。

蔣萬安說，議員建議將7599公辦都更第二階段，從目前90%門檻再放寬，會請都發局更新處先整體評估，看目前推動狀況及申請案件，但確實可以先從整宅部分開始，因有其迫切性。

不過忠勤里長方荷生說，蔣萬安喊出的大都更都是騙人，這2年做到了什麼？「我們對蔣都有很大期待，但台北市還需溫良恭儉讓市長嗎？」他認為，台北市真的需要跨大步的市長，若連北市府都不敢下來做公辦都更實施者，外縣市更不可能有人做到。