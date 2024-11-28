北市前圖書館長疑性騷摸臀女下屬 蔣萬安：立即徹查

勞動部霸凌案受外界矚目，北市議員陳怡君也接獲性騷擾、霸凌案件，指北市一名已退休圖書館長涉對女性同仁摸屁股、摟腰、摸腿，甚至在同仁臉書留言「I HUNGER FOR U」等不當行為。市長蔣萬安表示，對霸凌、性騷擾零容忍，將徹底調查依法處理。教育局也表示，將立即啟動調查。

陳怡君表示，近日勞動部爆發霸凌事件後，曾在教育局工作的女公務員透露，過去曾被擔任教育局副局長及圖書館長的洪姓長官涉嫌性騷擾，最後逼得無法忍受選擇離開，該女甚至控訴，在某次府級長官餐敘，酒喝多的洪竟摸她屁股及摟腰，還趁搭便車摸她腿，至此「能閃多遠就閃多遠」最後選擇離開。

陳怡君表示，控訴洪姓館長不僅僅只有那名女官員投訴，更有教育局同仁表示在臉書PO宵夜照片，洪竟公然在她臉書下面留言，「但我更想吃妳，還是妳更可口」、「I HUNGER FOR U」，讓女同事感到不舒服，刪除整篇臉書文。

陳怡君表示，她接獲公務員被霸凌及MeToo事件不勝枚舉，這些公務人員因「特殊權力關係」需要服從，就是這樣的關係，公務人員遭遇到不合理對待，及沒有「安全公正的申訴管道」，通常隱忍或選擇看身心科，再不就是離職造成人才流失。

陳怡君表示，因投訴管道、流程機制，都會回到該單位及機關長官身上，造成官官相護狀況，不然就是單位長官投放更多情緒壓力在工作的環境，讓投訴者及辦公室同仁更處於水深火熱狀況，申訴過程讓當事人備受煎熬跟質疑，造成更大壓力，要求市府應追究調查，且調查委員需全數委外，避免內部施壓。

教育局表示，調查該首長任職期間，未接獲其性騷擾申訴案，為求謹慎，明起將針對教育局及圖書館全體同仁普發電子郵件，詳細說明申訴管道及程序，統一由專線窗口負責受理申訴案件，對於所有提供資訊人員會嚴守保密及保護規定，對職場性騷擾，絕不護短，會依法嚴懲，以維護職場安全及公正。

市長蔣萬安說，對霸凌、性騷擾零容忍，將徹底調查、依法處理，調查委員也都委外專家學者調查。市府內部有「員工滿意度調查報告」但確實有些沒有處理或沒有下情上達的情形，會重新檢視並精進。