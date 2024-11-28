快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

最高檢察署推出劇場 融合反賄選打詐社會議題

中央社／ 台北28日電

最高檢察署今天表示，加強114年農漁會選舉與防制詐欺宣導，融合2大社會議題，推出防詐反賄劇場，讓法律深入生活，在潛移默化中學習法律知識，並呼應法務部的柔性司法政策。

最高檢察署今天下午舉辦「114年農漁會選舉反賄選暨防詐宣導活動」、「台灣之鷹特展」及「2025年法律童話物語公益桌曆發表記者會」，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等人出席。

最高檢察署新聞稿指出，為加強114年農漁會選舉反賄選與防制詐欺宣導，將2大社會議題融入戲劇，由永平工商表演藝術科演出防詐反賄劇場，並由象徵檢察官的老鷹把代表不同詐欺類型的鷺繩之以法，未來將研議全國巡迴演出。

此外，最高檢察署今天也發表2025年法律童話物語公益桌曆，融合人民耳熟能詳的童話故事，以趣味方式普及法律教育與司法議題，例如9月份主題「飛鼠山豬梅花鹿」，解釋王光祿案的原民文化與法律意義，目前6000本全部售罄。

同時間，最高檢察署也於1樓大廳舉辦為期2個月的台灣之鷹特展，由農業部生物多樣性研究所提供7種稀有鷹類標本，提醒人民環境保護的重要性，也以老鷹比喻檢察官具備敏銳的思維及強悍的打擊犯罪能力。

法律 詐欺

延伸閱讀

政院拍板打詐2.0明年初上路 鎖定數位經濟強化「防詐」

宣導防詐 台東警局：26日全國被詐逾4億、僅澎湖無案

打詐綱領2.0版今通過 劉世芳：數發部統籌明年1月實施

11月底平台廣告實名制子法上路 兩家業者已完成實名制

相關新聞

蔣萬安喊北市未來免徵娛樂稅 外界看好大巨蛋活動更豐富多元

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢公開表示，未來台北市免徵娛樂稅，更強調要全力發展大巨蛋經濟，外界也看好若免徵娛樂稅，長遠來看...

12月辦絕美「野柳石光」超值優惠？ 野柳地質公園：假的

新北市野柳地質公園每年夏季舉辦的「野柳石光」活動很受歡迎，打出名氣，交通部觀光署也納入國際觀光活動之一，近日卻出現假粉專...

蔣萬安公辦都更研議降門檻 里長轟：都騙人只會趕走窮人

北市長蔣萬安推大都更，尤其萬華急需都市更新，目前南機場公辦都更單元四、五僅進入第一階段，議員郭昭巖指目前市府第一階段降門...

北市前圖書館長疑性騷摸臀女下屬 蔣萬安：立即徹查

勞動部霸凌案受外界矚目，北市議員陳怡君也接獲性騷擾、霸凌案件，指北市一名已退休圖書館長涉對女性同仁摸屁股、摟腰、摸腿，甚...

大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022...

蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。