蔣萬安喊北市未來免徵娛樂稅 外界看好大巨蛋活動更豐富多元

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢公開表示，未來台北市免徵娛樂稅，更強調要全力發展大巨蛋經濟，外界也看好若免徵娛樂稅，長遠來看大巨蛋表演可更加多元、豐富。北市體育局也說，任何有助於運動發展的政策，均樂觀其成且會全力配合。

娛樂稅涵括藝文、體育類活動，而根據稅捐稽徵處公告，演唱會娛樂稅票價是以1500元以下者，徵收率為1%，1501元至3000元者，徵收率為2.5%，3001元以上者，徵收率為5%。

市長蔣萬安今天宣布也強調，大巨蛋啟用後辦體育賽事，接下來也要辦演唱會，他非常有信心發展大巨蛋經濟，希望能吸引國際巨星一流的團體、運動選手來台北市進行賽事、演出，希望台北市是國際巨星來亞洲，絕對不會錯過的城市和表演平台。

外界也看好免徵娛樂稅後，大巨蛋可以有更多單位願意承擔，不過知情人士指出，大巨蛋是嶄新場館，目前檔期其實都很滿，甚至已排到2026年，是否徵娛樂稅對廠商來說影響不大，但長遠來看對大巨蛋表演可以更增添豐富及多元性。