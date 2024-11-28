快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022年她擔任教委會召集人時提出的四點附帶決議，游今天嘆，「在柯市府時代，確實都差點不保，他們也不在乎。」

游淑慧今天在臉書貼出2022年6月20日，前市長柯文哲任內，她在教育委員會擔任召集人時提出的四點附帶決議，包括大巨蛋運動競技比例、棒球博物館等必須依計畫書原承諾設置，並於營運後三年啟用等。

對於近期大家關注大巨蛋何時設置棒球博物館？游淑慧說，她常常會思考，自己能不能跟過去在市政府服務一樣，除了質詢和監督外，還有更具體的貢獻。關於「大巨蛋的打棒球場次」、「台灣的棒球博物館」，在柯市府時代確實都差點不保，他們也不在乎。

游說，很開心當年當教委會召集人時，她有機會做了一些努力。

議員游淑慧今天在臉書貼出2022年她擔任教委會召集人時提出的大巨蛋四點附帶決議，游今嘆，「在柯市府時代，確實都差點不保，他們也不在乎。」圖／引用自游淑慧臉書
議員游淑慧今天在臉書貼出2022年她擔任教委會召集人時提出的大巨蛋四點附帶決議，游今嘆，「在柯市府時代，確實都差點不保，他們也不在乎。」圖／引用自游淑慧臉書

博物館 大巨蛋 游淑慧

延伸閱讀

京華城2度裁准扣押鼎越再抗告 游淑慧拿證據：於法有據

郭國文喊辜仲諒加碼1億網轟丟臉 游淑慧：粗俗粗魯粗暴

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

勞發署北分署「地獄職場」！游淑慧：1年半81人離職太扯

相關新聞

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，北市府是否免徵，之前仍沒確定答案。台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，議員吳世正認...

影／新北12/31跨河煙火逾3萬發 13分14秒煙火搶先曝光

新北市1314跨河煙火12月31日登場。新北市副市長劉和然說，今年煙火總發數逾3萬發，時長13分14秒，在晚間8點25分...

蔣萬安喊北市未來免徵娛樂稅 外界看好大巨蛋活動更豐富多元

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢公開表示，未來台北市免徵娛樂稅，更強調要全力發展大巨蛋經濟，外界也看好若免徵娛樂稅，長遠來看...

大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022...

蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中...

北市免娛樂稅能降演唱會票價？ 業界揭占營業額比例

台北市長蔣萬安今天表態北市未來免徵娛樂稅，大力發展藝文產業。能否反應在票價？業界人士表示，對於主辦方來說確實一大助益，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。