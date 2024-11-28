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大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住
中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022年她擔任教委會召集人時提出的四點附帶決議，游今天嘆，「在柯市府時代，確實都差點不保，他們也不在乎。」
游淑慧今天在臉書貼出2022年6月20日，前市長柯文哲任內，她在教育委員會擔任召集人時提出的四點附帶決議，包括大巨蛋運動競技比例、棒球博物館等必須依計畫書原承諾設置，並於營運後三年啟用等。
對於近期大家關注大巨蛋何時設置棒球博物館？游淑慧說，她常常會思考，自己能不能跟過去在市政府服務一樣，除了質詢和監督外，還有更具體的貢獻。關於「大巨蛋的打棒球場次」、「台灣的棒球博物館」，在柯市府時代確實都差點不保，他們也不在乎。
游說，很開心當年當教委會召集人時，她有機會做了一些努力。
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