新北包種茶飄香 12/7起坪林公所前分享青農故事

北台灣最主要包種茶產區，位於新北市坪林，且有「百萬冠軍茶」美譽。農業局說，12月7日起，坪林區公所前廣場辦活動，分享青農返鄉故事，邀民眾品茗有獨特花香的包種茶。

農業局與坪林區公所今天聯合舉辦記者會，坪林區農會理事長陳文慶表示，新北包種茶年產量近525公噸，最大產區位於坪林，年產量近371公噸，約占全市7成。

他說，茶農透過精湛技術，造就包種茶品獨特韻味，堪稱台灣特色茶最「香」的茶；外觀呈條索狀，色澤翠綠，水色蜜黃碧綠，具新鮮、幽雅撲鼻的花香，香氣愈濃郁品質越高，又被譽為「百萬冠軍茶」。

區長周慶珍說，人口老化的坪林，透過青年回流返鄉從事農業，再造新活力。製茶師巧妙將茶葉轉化為充滿蘭花、七里香、茉莉花清香；區公所協助青農產銷，義不容辭。

她說，11月30日起，連續3個週末於北市希望廣場都有展售新北好茶；12月7日、8日在公所前廣場集結36個特色攤位，分享青農故事與茶鄉一日走讀，熏花茶、茶香美食DIY手作坊，可喝到全國製茶競賽冠軍茶師親泡好茶。

農業局長諶錫輝表示，今年歷經山陀兒等2次重大颱風，茶葉產量相對減少，但仍維持高品質。市府辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶。青年茶師參加全國製茶技術競賽，代表新北奪下全國冠軍，展現青農實力。