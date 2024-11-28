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雙溪志工大會研習學新知 新增10位生力軍服務鄉親

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所舉行雙溪區志工大會，這次更一口氣加入十位志工，讓志工團隊增添新血。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉行雙溪區志工大會，這次更一口氣加入十位志工，讓志工團隊增添新血。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區公所今(28)日舉行雙溪區志工大會，會中也帶領志工進行志工聯繫會報及收容安置實務研習，雙溪區志工平均年齡65歲以上，雖然年紀較長，但志工們還是用熱忱服務鄉親，這次更一口氣加入十位志工，讓志工團隊增添新血。

雙溪區的社福志工，平時除了獨居老人問安及訪視、也支援地方大小活動、防災支援、新住民、弱勢訪視、物資發放，這些志工付出自己的心力任勞任怨，也成為區公所的得力好幫手。

雙溪區區長林銚傑表示，今天除了災害講習，也用較活潑的互動課程，讓志工快速掌握災民收容還有避難的流程；除此之外，今天也有新加入的十位志工；雙溪地區人口高齡化嚴重，許多志工年紀都在70歲以上，不過這次有新血的加入，讓志工團隊更充滿活力。

新進志工詹秀禎今年已經七十多歲，也是新基里里長的母親，但趁著自己還有體力，身體力行的投入志工行列，用實際行動關心鄉里。

團隊 雙溪區

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