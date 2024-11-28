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國軍弟兄颱風進駐救災 平溪區長頒發感謝狀

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
為感謝國軍於颱風期間對於平溪地區救災的辛勞，區長李天民頒發感謝狀給國軍。 圖／觀天下有線電視提供
為感謝國軍於颱風期間對於平溪地區救災的辛勞，區長李天民頒發感謝狀給國軍。 圖／觀天下有線電視提供

為感謝國軍弟兄於颱風期間對於平溪地區救災的辛勞，平溪區公所利用今(28)日平溪區公所召開里長暨里幹事聯繫會報，頒發感謝狀給國軍弟兄，除此之外，也向里長說明目前災害搶救進度，災後復原已達九成，各里市容樣貌陸續回到正軌。

平溪區區長李天民說，今天是113年度第四次的里長暨里幹事聯繫會報，也是本年度最後一次聯繫會報，今天會議主要和里長報告在十月份的兩個颱風，災害通報列管案件達兩百件，目前陸續進度已完成九成八，還有一些災害復建需要後續跟進。

區長李天民進一步說明，在十月份的強颱山陀兒和康芮，造成平溪地區不少災害損失，還好有國軍弟兄幫忙，除了派兩台悍馬車，還有國軍弟兄20人，也在颱風期間協助搶災救災等工作，今天也藉由里長聯繫會報，頒贈感謝狀給國軍弟兄，讓平溪地區災後復原工作可以快速有效率的完成。

國軍 平溪 颱風

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