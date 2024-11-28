淡水小鎮變大城 人口破20萬12/1慶典登場

新北市淡水區人口持續上升，在11月21日當天淡水區人口數正式突破20萬大關，而為了歡慶淡水成長，新北市淡水區公所在12月1日（日）下午5點在淡水老街廣場舉辦淡水小鎮變大城，點亮20新里程慶典活動，同時也會將每年的聖誕燈飾進行點亮儀式，象徵淡水邁向新的里程碑。

淡水區長陳炳仲表示，活動當天不僅是會有許多精彩表演，還會邀請到成為淡水第20萬人口的幸運市民，以及前後2名出生登記新生兒來舉辦頒獎活動，將贈送幸運市民黃金2錢，其前、後各2名出生登記的新生兒則有黃金各1錢。而這5位市民也都將獲得可免費搭乘1,000次的輕軌票卡，邀請市民朋友一起見證淡水的發展與改變。

區長陳炳仲指出，淡海輕軌藍海線2期工程規劃案正在積極爭取行政院核定中，而橫跨淡水河兩岸的淡江大橋預計將在114年完工，淡北道路則會在118年通車，未來淡水對外交通將更加便利。除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。