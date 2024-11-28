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對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

聯合勤教也可以很網美 汐止警攜手志工訪山林名剎

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導
汐止分局結合健康運動、警政會議與識詐宣導的健行活動在汐止山區網美景點熱鬧展開！ 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局結合健康運動、警政會議與識詐宣導的健行活動在汐止山區網美景點熱鬧展開！ 圖／觀天下有線電視提供

今(28)日下午適逢第一場年度寒流，汐止分局以霸氣驅散寒氣，結合健康運動、警政會議與識詐宣導的健行活動在汐止山區網美景點熱鬧展開！員警、警友及志工等超過80多名人員參加，從汐止區勤進路秀德宮登山步道出發，踏上一段充滿活力與趣味的健康防詐旅程。

一路上，員警、警友及志工在美麗的健行路線上流連忘返，邊走邊欣賞沿途的自然風光，除打卡拍照，並將自己的足跡分享到社群媒體，創造了一波「網美歷程」歡樂回憶。

當隊伍抵達了本次活動的亮點——宏美景點的聖德宮。在廟方導覽人員生動的講解中，大家了解到廟宇背後豐富的故事與文化意涵。不少人被廟宇壯麗的建築風格及周邊景觀深深吸引，紛紛在廟區景點拍照打卡，留下獨特的旅程記憶。

活動現場汐止分局還融入了「全民識詐的宣導元素」，特別是時下詐欺手法的最新資訊及引君入甕步驟流程。員警透過展板(微影片)與互動問答，向在場民眾、廟方人員介紹如病毒散播般的騙術態樣，並分享相關識(防)詐資源，不少現場民眾表示，這樣的宣導寓教於樂，讓人印象深刻。

汐止分局為感謝廟方協助，頒發了感謝狀，現場掌聲不斷，大家沉浸在榮譽感與歡樂中。活動尾聲，汐止分局長徐俊生與汐止警友辦事處主任黃春祥特別準備了溫馨雞湯、炒米粉及紅豆湯等點心，讓大家一邊品嚐美食，一邊與員警交流識詐、打詐及遭詐親友陷入泥淖心境轉變的經歷，大家也不忘再次拍照留念，氣氛溫馨熱鬧，也為這場健行之旅畫下完美句點。

汐止分局表示，舉辦這場健行活動，不僅成功推廣了識詐的理念，更讓員警及民間團體透過文化探索感受到地方特色的魅力；未來將持續推出更多結合識詐宣導的相關有趣活動，邀請百工百業一起參與，讓識詐宣導與生活、運動及在地文化融合，成為員警反詐任務的一部分！

景點 汐止 運動

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