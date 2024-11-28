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棒球奪世界冠軍 新北市議員發500份雞排與民同慶

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
新北市議員陳家琪在中華隊奪冠後發布雞排文，發放500份雞排與民眾一起來延續奪冠的喜悅。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳家琪在中華隊奪冠後發布雞排文，發放500份雞排與民眾一起來延續奪冠的喜悅。 圖／紅樹林有線電視提供

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，舉國歡騰，新北市議員陳家琪在中華隊奪冠後發布雞排文，在服務區淡水、三芝、石門及八里區發放500份雞排與民眾一起來延續奪冠的喜悅，一起慶祝這項值得慶祝的盛事。

市議員陳家琪說，從八里、石門、三芝到淡水，準備各ㄧ百份的雞排來發送，時間還沒到活動地點就出現大排長龍，還有民眾當場加碼飲料與雞排，就是要展現自己喜悅的心情，一同來與民眾分享，一起大聲吶喊為中華隊加油、為台灣棒球加油。

市議員陳家琪特別換上應景的中華隊T-shirt與民眾一起喊聲慶祝，並且發放雞排，從八里到淡水四區預計會發放500份雞排，市議員也感謝民眾一起來慶祝這歷時多年終於奪冠的時刻，也期待大家對於台灣的國球棒球運動的關注與支持可以持續下去，一起創造更多的光榮時刻。

淡水 議員 雞排

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