聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準
行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中央訂定全國稅率一致性，避免各地方政府相互比較。
台北市長蔣萬安今下午在市政總質詢時，蔣萬安表示贊成免徵娛樂稅，北市未來會全面停徵娛樂，大力發展演藝、文化，表演和運動產業的蓬勃發展。
新北市財政局對此表示，有關娛樂稅、房屋稅等稅率，希望財政部能夠比照地價稅，由中央訂定課徵標準，全國稅率一致性，避免各地方政府相互比較。
新北市財政局認為，娛樂稅確實有檢討空間，可針對項目做調整，如高爾夫球及夾娃娃機等是否停徵，仍應審慎討論。餘藝文活動、運動競技活動等娛樂項目，新北建議由中央直接修法部分停徵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言