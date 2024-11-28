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蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中央訂定全國稅率一致性，避免各地方政府相互比較。

台北市長蔣萬安今下午在市政總質詢時，蔣萬安表示贊成免徵娛樂稅，北市未來會全面停徵娛樂，大力發展演藝、文化，表演和運動產業的蓬勃發展。

新北市財政局對此表示，有關娛樂稅、房屋稅等稅率，希望財政部能夠比照地價稅，由中央訂定課徵標準，全國稅率一致性，避免各地方政府相互比較。

新北市財政局認為，娛樂稅確實有檢討空間，可針對項目做調整，如高爾夫球及夾娃娃機等是否停徵，仍應審慎討論。餘藝文活動、運動競技活動等娛樂項目，新北建議由中央直接修法部分停徵。

夾娃娃機 蔣萬安

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