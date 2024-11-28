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新北跨河煙火秀12/31施放3萬發 天燈煙火壓軸祈福

中央社／ 新北28日電

新北市今天公布跨河煙火秀，將於12月31日晚上8時25分，施放逾3萬發煙火，象徵迎接2025年；時間總長13分14秒，象徵一生一世。除五彩煙火，壓軸將施放天燈煙火，祈求平安幸福。

新北市政府副市長劉和然下午在記者會表示，新北跨河煙火已進入第4年，今年活動亮點是，施放時間總長13分14秒，總數3萬發，超越歷年，將以黃、藍、綠、紅4大色系，搭配專屬創作音樂，呈現新北的自然與人文風情。

市政府說，今年黃色煙火象徵廣大土地，藍色象徵青春山海線的蔚藍海岸、綠色象徵山林與生態保育，紅色繽紛象徵400萬人口，多元族群的融合。

市府表示，今年煙火施放前倒數30秒，將搭配淡江大橋光雕秀。特殊的是，壓軸煙火將結合施放實體天燈，天燈由砲口發射後，於天際冉冉垂降，四周絢麗繽紛的煙火齊發，象徵多元族群融合，幸福滿滿歡喜迎接2025年。

文化局表示，橫跨淡水河兩岸的淡水區、八里區，當天下午3時起，於淡水海關碼頭古蹟舞台、八里左岸的永續環境教育中心前舞台、十三行博物館鯨背沙丘，有馬戲表演、親子互動、美食胖卡、體驗市集等。

文化局說，下午4時起，漁人碼頭星光舞台藝人輪番演出，主持群由藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵搭檔。藝人陣容包括，金曲歌王許富凱、歌后孫淑媚、偶像男團U:NUS、樂團宇宙人、板凳樂團、歌手陳勢安、范逸臣、卓文萱、梁舒涵。

除偶像團體OPEN!家族，和排灣族饒舌歌手葛西瓦外，韓國藝人團體SUPER JUNIOR的小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）擔任壓軸演出。

天燈 淡水河

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