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北市免娛樂稅能降演唱會票價？ 業界揭占營業額比例
台北市長蔣萬安今天表態北市未來免徵娛樂稅，大力發展藝文產業。能否反應在票價？業界人士表示，對於主辦方來說確實一大助益，但能否反應到票價，仍要看售票方。也有業者說，大概只占營業額1到1.5%，但的確是不合時宜稅收。
娛樂稅涵括眾多藝文活動，甚至是體育類活動，而根據稅捐稽徵處公告，演唱會娛樂稅票價是以1500元以下者，徵收率為1%，1501元至3000元者，徵收率為2.5%，3001元以上者，徵收率為5%。
台北流行音樂中心執行長梁序倫表示，減免娛樂稅對於演唱會主辦方來講是好事，一來是成本能夠降低，這也是鼓勵業者舉辦演出活動。不過，是否能夠反映到票價，梁序倫說，目前要求實名制的趨勢，減免稅項是一大利多，至於票價則是要由主辦方來考量。
台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平說，就以LiveHouse為例，娛樂稅只有占營業額約1到1.5%，但是這是不合時宜的稅收，「能夠減免當然是樂見，也是代表宣誓，宣誓對這產業一大支持。」
文化局長蔡詩萍表示，文化局基於對文化事業的支持，期待市長的承諾盡快實踐，文化局後續也將積極配合辦理。
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