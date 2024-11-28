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影／新北12/31跨河煙火逾3萬發 13分14秒煙火搶先曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影
新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影

新北市1314跨河煙火12月31日登場。新北市副市長劉和然說，今年煙火總發數逾3萬發，時長13分14秒，在晚間8點25分準時施放迎接2025年。此外，當天還有韓流天團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.在新北壓軸演出，以及眾多藝人范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱等接力開唱。

劉和然說，新北跨河煙火已邁入第四年，今年活動亮點煙火，施放總長13分14秒、總發數3萬發超越歷年，並以黃、藍、 綠、紅四大色系呈現新北自然與人文風情，且煙火最後倒數30秒，結合淡江大橋光雕秀。此外，今年邀請SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.在煙火秀後壓軸演出。

劉和然說，今年也集結金曲歌王、歌后許富凱、孫淑媚、偶像男團U:NUS、人氣樂團宇宙人、板凳樂團、情歌唱將陳勢安、范逸臣、音樂甜心卓文萱、梁舒涵、排灣饒舌歌手葛西瓦以及最萌偶像團體OPEN!家族開場表演。

新北市府說，今年活動場域橫跨淡水、八里兩岸，12月31日下午3時起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸（新北市永續環境教育中心前、新北市立十三行博物館），規畫有古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台 、閃閃市集、永續舞台Recircus 鯨背沙丘等主題區，安排歌手演出、馬戲表演、美食胖卡、市集等。

主持群黃鐙輝、曾子余及梁舒涵，創作男團U:NUS、藝人范逸臣今也出席記者會，並在記者會上盛讚，去年被1314煙火包圍之後就無法忘懷，今年將再次身歷其境覺得很幸福，呼籲沒有來的民眾今年也別錯過。

新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影
新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影
新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影
新北市1314跨河煙火12月31日登場。記者劉懿萱／攝影

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