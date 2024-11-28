臺北跨年必拍璀璨燈海 超強卡司獨家陣容出爐

照片取自臺北市政府

全臺最多獨家卡司就在2025「臺北最High新年城」跨年晚會！臺北市政府觀光傳播局今27日舉辦記者會，臺北市政府秘書長李泰興公布，12月起市府周邊將有璀璨燈海及互動裝置物，並於四個週末舉辦「多元主題週」，邀請國內外旅客來走逛，還可抽iPhone16等好禮；今年第7年接下臺北跨年的新生代主持天后Lulu黃路梓茵也一起揭曉所有卡司名單，今年跨後更獨家邀請梁詠琪及人氣團體八三夭演出，陪伴大家迎接2025。

李泰興秘書長表示，今年臺北跨年系列活動從12月1日起跑，除先前公布從12月7日起至12月29日四個週末的多元主題週暨市集外，臺北市政府周邊的人行道也將化身為璀璨燈海，燈飾結合2025雙北世界壯年運動會，將象徵力量與堅韌的吉祥物「壯寶」融入其中，以「跑動」、「流動」、「揮動」、「跳動」與「舞動」五大主題風格展現迎接世壯運的活力與熱情，並搭配設置三座運動主題互動裝置物；此外在東區龍門廣場，更有三座分別以拳擊、舉重、跑步為主題的大型裝置，打造充滿活力與動感的打卡熱點，讓國內外旅客感受臺北運動之都的城市魅力。

觀傳局表示，今年臺北跨年擁有全臺最多獨家亮點，更有創新合作的演出陣容，包含由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties小龍女與DJ Rayray聯手為新的一年獻上最振奮人心的演出；J.Sheon與Karencici則將帶來時尚潮流與節奏藍調、嘻哈的音樂碰撞；「臺灣之光」霹靂舞奧運國手孫振與City4舞團將強勢席捲跨年舞台，而首度站上北跨舞臺的2024捷運盃街舞大賽冠軍舞團 HRC BEAST CREW SHADOW也帶來精彩表演。此外，還有睽違9年、準備在明年重返臺北小巨蛋舉辦演唱會的戴佩妮，以及楊乃文、李聖傑、黃宣等多組實力派唱將為臺北獨家演出，搭配第一波卡司，集結TRASH與怕胖團、Apink、Energy、宇宙人的超強陣容，最豐富精彩的跨年晚會卡司就在2025臺北最High新年城。

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