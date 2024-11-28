快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

新北市美術館明年4月開幕 三重將建第二總圖

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市美術館最新消息

新北市政府27日召開市政會議，會中文化局以「厚底蘊、蓄人才、融跨域、塑品牌」4大策略，提出深化文化保存與創新發展的行動計畫。市長侯友宜表示，新北市美術館預計明（114）年4月正式開幕，將成為新北新地標，且強調新北文化多元，應持續透過文資場域活化、藝文人才培育、文化創新等方式，展現新北市的文化底蘊及創新實力。

侯友宜市長表示，新北市美術館目前正進行細部裝修作業，2025雙北世壯運閉幕典禮也將在此舉行。未來將以在地歷史文化為背景，規劃美術展覽活動，並結合環境營造、文創市集及在地商圈，迎接來訪國際友人，展現新北城市魅力。

侯友宜也指出，新北市不僅要建立友善的知識參與空間，更以打造永續藝文環境為目標，將於三重興建新北市立圖書館第二總館，以取得黃金級綠建築、一級以上能源效率標章等為目標，並結合知識學習、生活交流及科技體驗三大核心，預計120年完工，將成為新世代未來知識中心。

聚傳媒

侯友宜 美術館

延伸閱讀

改善水湳溝惡臭難聞髒亂困境 蘆北還將搭都計全面升級

五股6號越堤道增設引道完工啟用 簡化車流動線盼減事故

子弟兵戴湘儀傳捲感情糾紛 侯友宜說話了

拳擊／林郁婷國際賽再受委屈 侯友宜籲政府站出來

相關新聞

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，北市府是否免徵，之前仍沒確定答案。台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，議員吳世正認...

影／新北12/31跨河煙火逾3萬發 13分14秒煙火搶先曝光

新北市1314跨河煙火12月31日登場。新北市副市長劉和然說，今年煙火總發數逾3萬發，時長13分14秒，在晚間8點25分...

大巨蛋設棒球博物館 游淑慧曝：柯市府時代差點保不住

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，外界關注，大巨蛋建置「棒球博物館」承諾是否兌現。國民黨議員游淑慧今天也在臉書貼出2022...

蔣萬安贊成免徵娛樂稅 新北呼籲中央制定統一標準

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，表示贊成免徵娛樂稅，新北財政局則表示，希望由中...

北市免娛樂稅能降演唱會票價？ 業界揭占營業額比例

台北市長蔣萬安今天表態北市未來免徵娛樂稅，大力發展藝文產業。能否反應在票價？業界人士表示，對於主辦方來說確實一大助益，但...

中工不僅拿下北市魚果市場標案 議員再爆還把捷運信義線東延段挖歪

中華工程近期因魚果市場改建案引發爭議，議員簡舒培再爆料，中工把信義線東延段隧道挖歪，導致工程延期？市長蔣萬安今表示，捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。