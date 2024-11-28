新北市美術館明年4月開幕 三重將建第二總圖

照片取自新北市美術館最新消息

新北市政府27日召開市政會議，會中文化局以「厚底蘊、蓄人才、融跨域、塑品牌」4大策略，提出深化文化保存與創新發展的行動計畫。市長侯友宜表示，新北市美術館預計明（114）年4月正式開幕，將成為新北新地標，且強調新北文化多元，應持續透過文資場域活化、藝文人才培育、文化創新等方式，展現新北市的文化底蘊及創新實力。

侯友宜市長表示，新北市美術館目前正進行細部裝修作業，2025雙北世壯運閉幕典禮也將在此舉行。未來將以在地歷史文化為背景，規劃美術展覽活動，並結合環境營造、文創市集及在地商圈，迎接來訪國際友人，展現新北城市魅力。

侯友宜也指出，新北市不僅要建立友善的知識參與空間，更以打造永續藝文環境為目標，將於三重興建新北市立圖書館第二總館，以取得黃金級綠建築、一級以上能源效率標章等為目標，並結合知識學習、生活交流及科技體驗三大核心，預計120年完工，將成為新世代未來知識中心。

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