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要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

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要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，北市府是否免徵，之前仍沒確定答案。台北市長蔣萬安下午在市政總質詢時，議員吳世正認為北市應搶先其他縣市，先宣布免徵娛樂稅，蔣萬安答詢時宣布，非常贊成免徵娛樂稅，北市未來會全面停徵娛樂，大力發展演藝、文化，表演和運動產業的蓬勃發展。

台北市擁有全國最多音樂展演空間，卻在舉辦大型藝文活動、演唱會遠遠落後高雄市，北市府認為娛樂稅是穩定財源收入，是否免徵仍觀望中。吳世正認為，一個城市要有藝文活動，台北市要先宣布免徵娛樂稅，不要讓其他縣市搶先。

吳世正說，南部的高雄市搶鋒頭，不收租金，刺激了藝文活動，這一次希望市長要指示免徵娛樂稅「不然財政局會守著這2、3億」但一位市長要看的是，台北市要掌握大巨蛋的優勢，少了1%、2%的稅，但對於舉辦大型活動來說，是降低成本，可以帶動娛樂經濟，不僅於只是2、3億的稅收。

蔣萬安說，他非常贊成免徵娛樂稅，台北市是最有潛力發展演唱會經濟的城市，台北市有強大的消費力，最多的演藝場館，且規模最大，也有便利的交通，是國際化的大都會，加上大巨蛋啟用後，辦體育賽事，接下來也要辦演唱會，他非常有信心發展大巨蛋經濟。

蔣萬安指出，很希望台北市能吸引國際巨星一流的團體、運動選手來台北市進行賽事、演出，希望台北市是國際巨星來亞洲，對不會錯過的城市和表演平台，所以他明確的向議員和議會報告，台北市未來會全面停徵娛樂稅，大力發展演藝、文化、表演和運動產業的蓬勃發展。

北市府 大巨蛋 蔣萬安

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